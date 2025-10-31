Ноябрь — идеальное время для квашения капусты. Именно в этот период поздние сорта становятся сладкими и плотными, что делает их прекрасными для зимних запасов.

Чтобы получить хрустящую, сочную капусту, которая долго хранится, важно следовать не только проверенным кулинарным советам, но и народным рекомендациям, связанным с лунным календарем.

Когда самые благоприятные дни для квашения капусты в ноябре 2025 года, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Благоприятные дни для квашения капусты в ноябре 2025 года

Когда сечь капусту в ноябре, зависит от фазы луны. По народным приметам и лунному календарю, капуста получается особенно вкусной и хрустящей, если квасить ее на растущей луне. Эта фаза способствует правильному брожению, что напрямую влияет на вкус и консистенцию.

Когда квасить капусту в ноябре, благоприятные дни:

2–5, 8, 9, 11–13, 20–25 ноября.

Традиционно считается, что среда, пятница и суббота — это “женские” дни, когда капусту квасить лучше всего.

Золотые правила идеальной квашеной капусты

Чтобы капуста была ароматной, хрустящей и без горечи, следуйте нескольким простым, но важным правилам:

Выбирайте поздние сорта. Листья должны быть плотными, тяжелыми и светлыми. Ранние сорта быстро размягчаются и скисают.

Тонко нарезайте. Чем более равномерные и тонкие полоски, тем лучше капуста просаливается и заквашивается.

Соль только каменная. Крупная или среднего помола, без йода и добавок. Йодированная или морская соль замедляет брожение и делает капусту менее хрустящей.

Морковь для цвета и сладости. Но не переборщите, ведь избыток делает капусту мягкой.

Утрамбовка под гнетом. Это помогает выделить достаточно сока для правильного брожения.

Первые 2–3 дня держите капусту при комнатной температуре, затем перенесите в прохладное место, чтобы избежать лишнего скисания.

Деревянной палочкой или длинным ножом прокалывайте капусту до самого дна, чтобы выпустить углекислый газ и избежать горечи.

Не забывайте, что квашеная капуста и ее рассол — это настоящий источник здоровья. Она богата клетчаткой, которая поддерживает кишечную микрофлору, а рассол содержит витамин К и калий, которые помогают бороться с отеками, улучшают водно-солевой баланс и способствуют нормальной работе почек и мочевыводящей системы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.