Когда наступает ноябрь, ночное небо дарит нам особое зрелище — полную Луну, которую называют Бобровой. В 2025 году она станет еще более впечатляющей, ведь на этот раз это будет Бобровая суперлуна — момент, когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли, поэтому кажется больше и ярче, чем обычно.

О деталях Бобрового суперлуния узнавайте в нашем материале.

Бобровая суперлуна: что это за явление

Название Бобровая луна имеет древнее происхождение. Так ее называли индейские племена Северной Америки, ведь именно в этот период бобры активно строили плотины и готовились к зиме, а охотники ставили ловушки.

Когда же добавляется определение “суперлуние”, подразумевается, что в это время Луна находится ближе к Земле — в точке, которую называют перигеем. По данным NASA, из-за этого она выглядит на 14% больше и может светить примерно на 30% ярче, чем в обычный полнолуние, когда находится дальше от нас.

Когда будет Бобровая суперлуна в 2025 году

В 2025 году Бобровая суперлуна приходится на 5 ноября. Это будет вторая из трех суперлун года — после октябрьского и перед декабрьским. В этот день Луна максимально приблизится к нашей планете — примерно на 357 тысяч километров.

Как увидеть Бобровую суперлуну над Украиной

Бобровую суперлуну можно будет наблюдать и над Украиной, если погода не подведет. Она появится на восточном горизонте в вечернее время и будет особенно заметна в начале своего восхода — именно тогда кажется, что Луна значительно больше.

Разница в размере на самом деле заметить сложно, но его яркость и насыщенный свет легко узнать. Если хотите сделать красивые фото или просто насладиться спокойным зрелищем — это прекрасная возможность.

Бобровое суперлуние в ноябре можно увидеть без телескопа. Главное — чистое небо.

Это наглядное напоминание о движении небесных тел. Луна вращается не по кругу, а по эллипсу, поэтому время от времени она подходит ближе к Земле. Это хорошая возможность для наблюдения. Даже если вы не фанат астрономии, Бобровая суперлуна создает особую атмосферу осенней ночи.

Лучше всего смотреть на Луну сразу после ее восхода — тогда она выглядит самой большой. Если небо затянуто облаками, эффект исчезнет.

