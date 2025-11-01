Ноябрь 2025 года насыщен церковными событиями и днями памяти святых. В последний месяц осени верующие будут отмечать Собор архистратига Михаила, Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также начало Рождественского поста.

Церковь призывает провести это время в молитве, благодарности и духовной подготовке к зимним праздникам. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на ноябрь 2025 года, чтобы вы не пропустили важные даты.

Церковные праздники в ноябре 2025 года

  • 1 ноября – святых бессребреников Космы и Дамиана, блаженного священномученика Феодора;
  • 2 ноября – святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;
  • 3 ноября – святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;
  • 4 ноября – святого преподобного Иоакиния Великого; святых мучеников Никандра и Ермея;
  • 5 ноября – святых мучеников Галактиона и Эпистимы;
  • 6 ноября – святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского;
  • 7 ноября — святых 33-х мучеников в Мелитите;
  • 8 ноября — Собор архистратига Михаила;
  • 9 ноября — святых преподобных Матроны и Теоктисты;
  • 10 ноября — святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;
  • 11 ноября — святых мучеников Мины, Виктора и Викентия; святого преподобного исповедника Феодора Студита;
  • 12 ноября — святого священномученика Иосафата;
  • 13 ноября — святого святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Царьградского;
  • 14 ноября — святого апостола Филиппа;
  • 15 ноября — начало Рождественского поста, святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива;
  • 16 ноября — святого апостола и евангелиста Матфея;
  • 17 ноября — святого святителя Григория, епископа Неокесарийского;
  • 18 ноября – святых мучеников Платона и Романа;
  • 19 ноября – святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама;
  • 20 ноября – блаженной преподобной Иосафаты, святого преподобного Григория Декаполита;
  • 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним;
  • 23 ноября – святых святителей Амфилохия и Григория;
  • 24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;
  • 25 ноября – святого священномученика Климента;
  • 26 ноября — святого преподобного Алипия столпника;
  • 27 ноября — святого великомученика Иакова Персианина; святого преподобного Паладия;
  • 28 ноября — святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Иринарха;
  • 29 ноября — святых мучеников Парамона и Филумена;
  • 30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.
