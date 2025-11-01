Ноябрь 2025 года насыщен церковными событиями и днями памяти святых. В последний месяц осени верующие будут отмечать Собор архистратига Михаила, Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также начало Рождественского поста.

Церковь призывает провести это время в молитве, благодарности и духовной подготовке к зимним праздникам. Факты ICTV собрали полный церковный календарь на ноябрь 2025 года, чтобы вы не пропустили важные даты.

Церковные праздники в ноябре 2025 года

1 ноября – святых бессребреников Космы и Дамиана, блаженного священномученика Феодора;

2 ноября – святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;

3 ноября – святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;

4 ноября – святого преподобного Иоакиния Великого; святых мучеников Никандра и Ермея;

5 ноября – святых мучеников Галактиона и Эпистимы;

6 ноября – святого исповедника Павла, архиепископа Царьградского;

7 ноября — святых 33-х мучеников в Мелитите;

8 ноября — Собор архистратига Михаила;

9 ноября — святых преподобных Матроны и Теоктисты;

10 ноября — святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, кто с ними;

11 ноября — святых мучеников Мины, Виктора и Викентия; святого преподобного исповедника Феодора Студита;

12 ноября — святого священномученика Иосафата;

13 ноября — святого святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Царьградского;

14 ноября — святого апостола Филиппа;

15 ноября — начало Рождественского поста, святых мучеников и исповедников Гурия, Самона, Авива;

16 ноября — святого апостола и евангелиста Матфея;

17 ноября — святого святителя Григория, епископа Неокесарийского;

18 ноября – святых мучеников Платона и Романа;

19 ноября – святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама;

20 ноября – блаженной преподобной Иосафаты, святого преподобного Григория Декаполита;

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним;

23 ноября – святых святителей Амфилохия и Григория;

24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;

25 ноября – святого священномученика Климента;

26 ноября — святого преподобного Алипия столпника;

27 ноября — святого великомученика Иакова Персианина; святого преподобного Паладия;

28 ноября — святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Иринарха;

29 ноября — святых мучеников Парамона и Филумена;

30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.