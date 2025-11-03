Коли приходить листопад, нічне небо дарує нам особливе видовище — повний Місяць, який називають Бобровим. У 2025 році він стане ще більш вражаючим, адже цього разу це буде Бобровий супермісяць — момент, коли Місяць перебуває на мінімальній відстані від Землі, тому здається більшим і яскравішим, ніж зазвичай.

Про деталі Бобрового супермісяця дізнавайтеся у нашому матеріалі.

Бобровий супермісяць: що це за явище

Назва Бобровий місяць має давнє походження. Так його називали індіанські племена Північної Америки, адже саме в цей період бобри активно будували греблі та готувалися до зими, а мисливці ставили пастки.

Коли ж додається визначення “супермісяць”, мається на увазі, що в цей час Місяць знаходиться ближче до Землі — у точці, яку називають перигеєм. За даними NASA, через це він виглядає до 14% більшим і може світити приблизно на 30% яскравіше, ніж у звичайну повню, коли перебуває далі від нас.

Коли буде Бобровий супермісяць у 2025 році

У 2025 році Бобровий супермісяць припадає на 5 листопада. Це буде другий із трьох супермісяців року — після жовтневого й перед грудневим. У цей день Місяць максимально наблизиться до нашої планети — приблизно на 357 тисяч кілометрів.

Як побачити Бобровий супермісяць над Україною

Бобровий супермісяць можна буде спостерігати і над Україною, якщо погода не підведе. Він з’явиться на східному горизонті у вечірній час і буде особливо помітним на початку свого сходу — саме тоді здається, що Місяць значно більший.

Різницю в розмірі насправді помітити складно, але його яскравість і насичене світло легко впізнати. Якщо хочете зробити гарні фото або просто насолодитися спокійним видовищем — це чудова нагода.

Бобровий супермісяць у листопаді можна побачити без телескопа. Головне — чисте небо.

Це наочне нагадування про рух небесних тіл. Місяць обертається не по колу, а по еліпсу, тому час від часу він підходить ближче до Землі. Це гарна нагода для спостереження. Навіть якщо ви не фанат астрономії, Бобровий супермісяць створює особливу атмосферу осінньої ночі.



Найкраще дивитися на Місяць одразу після його сходу — тоді він виглядає найбільшим. Якщо небо затягнуте хмарами, ефект зникне.

