В сезон зимних праздников родители и крестные ищут не просто красивый, но и символический подарок для ребенка.

Именно поэтому все чаще возникает вопрос: сколько стоят детские золотые серьги и как выбрать украшение, которое будет уместно на Рождество или Новый год.

Детские серьги из золота – это подарок “на вырост”: их можно носить каждый день, хранить годами и даже передавать как памятную вещь. Стоимость таких украшений зависит от нескольких факторов, а не только от цены металла.

Сейчас смотрят

Актуальные модели золотых украшений для детей и взрослых можно посмотреть в каталоге Серьги, где представлены изделия разных стилей и ценовых категорий.

Сколько стоят детские золотые серьги

Цена детских сережек из золота формируется с учетом следующих параметров:

Проба золота

Для украшений обычно используют 585 пробу — она прочная, долговечная и подходит для ежедневного ношения.

Вес изделия

Детские серьги имеют небольшой вес, поэтому даже золотые модели остаются более доступными по цене.

Тип застежки

Для детей обычно выбирают пусеты (гвоздики), английскую застежку или винтовую фиксацию. Такие варианты считаются самыми безопасными и удобными.

Декор и вставки

Фианиты, эмаль или аккуратные декоративные элементы влияют на цену, но в то же время делают серьги ярче и интереснее — именно то, что нужно для новогоднего подарка.

Бренд и качество исполнения

Например, украшения бренда Золотой Век проходят контроль качества и соответствуют ювелирным стандартам, что особенно важно для детских изделий.

Цены на детские золотые серьги в Украине

Стоит учитывать, что стоимость украшений может меняться в зависимости от коллекции, сезонных акций и праздничных предложений, которые традиционно появляются в конце года. В среднем цены на детские золотые серьги варьируются в следующих диапазонах:

простые золотые пусеты без вставок — от 4300 до 4600 грн;

детские серьги с фианитами или эмалью — в среднем от 4600 до 8000 грн;

золотые серьги с бриллиантами — от 5100 грн и выше;

дизайнерские или более массивные модели — от 8000–10 000 грн и более, в зависимости от веса и оформления.

Особенно популярны модели в форме звездочек, сердечек, цветов или с аккуратными блестящими вставками.

В целом при выборе детских сережек стоит обратить внимание на:

отсутствие острых углов;

надежную застежку;

гладкую поверхность штифта;

оптимальный размер и небольшой вес.

Выбирая детские золотые серьги в подарок, стоит учитывать не только цену или дизайн. Важно, чтобы украшение соответствовало возрасту и характеру ребенка, было удобным в повседневном ношении и не мешало движениям. Тогда подарок действительно принесет радость и станет любимым аксессуаром.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.