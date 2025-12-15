У сезон зимових свят батьки та хрещені шукають не просто гарний, а й символічний подарунок для дитини.

Саме тому дедалі частіше постає питання: скільки коштують дитячі золоті сережки та як обрати прикрасу, яка буде доречною на Різдво чи Новий рік.

Дитячі сережки із золота – це подарунок “на виріст”: їх можна носити щодня, зберігати роками та навіть передавати як памʼятну річ. Вартість таких прикрас залежить від кількох чинників, а не лише від ціни металу.

Зараз дивляться

Актуальні моделі золотих прикрас для дітей та дорослих можна переглянути в каталозі Сережки, де представлені вироби різних стилів і цінових категорій.

Скільки коштують дитячі золоті сережки

Ціна дитячих сережок із золота формується з урахуванням таких параметрів:

Проба золота

Для прикрас зазвичай використовують 585 пробу — вона міцна, довговічна та підходить для щоденного носіння.

Вага виробу

Дитячі сережки мають невелику вагу, тому навіть золоті моделі залишаються доступнішими за ціною.

Тип застібки

Для дітей зазвичай обирають пусети (цвяшки), англійську застібку або гвинтову фіксацію. Такі варіанти вважаються найбезпечнішими та зручними.

Декор і вставки

Фіаніти, емаль або акуратні декоративні елементи впливають на ціну, але водночас роблять сережки яскравішими та цікавішими — саме те, що потрібно для новорічного подарунка.

Бренд і якість виконання

Наприклад, прикраси бренду Золотий Вік проходять контроль якості та відповідають ювелірним стандартам, що особливо важливо для дитячих виробів.

Ціни на дитячі золоті сережки в Україні

Варто враховувати, що вартість прикрас може змінюватися залежно від колекції, сезонних акцій і святкових пропозицій, які традиційно зʼявляються наприкінці року. У середньому ціни на дитячі золоті сережки варіюються в таких діапазонах:

прості золоті пусети без вставок — від 4300 до 4600 грн;

дитячі сережки з фіанітами або емаллю — у середньому від 4600 до 8000 грн;

золоті сережки з діамантами — від 5100 грн і вище;

дизайнерські або масивніші моделі — від 8000–10 000 грн і більше, залежно від ваги та оформлення.

Особливо популярні моделі у формі зірочок, сердечок, квітів або з акуратними блискучими вставками.

Загалом під час вибору дитячих сережок варто звернути увагу на:

відсутність гострих кутів;

надійну застібку;

гладку поверхню штифта;

оптимальний розмір і невелику вагу.

Обираючи дитячі золоті сережки у подарунок, варто зважати не лише на ціну чи дизайн. Важливо, щоби прикраса відповідала віку та характеру дитини, була зручною у щоденному носінні й не заважала руху. Тоді подарунок справді принесе радість і стане улюбленим аксесуаром.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.