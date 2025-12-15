Скільки коштують дитячі золоті сережки та як обрати прикрасу для дитини
У сезон зимових свят батьки та хрещені шукають не просто гарний, а й символічний подарунок для дитини.
Саме тому дедалі частіше постає питання: скільки коштують дитячі золоті сережки та як обрати прикрасу, яка буде доречною на Різдво чи Новий рік.
Дитячі сережки із золота – це подарунок “на виріст”: їх можна носити щодня, зберігати роками та навіть передавати як памʼятну річ. Вартість таких прикрас залежить від кількох чинників, а не лише від ціни металу.
Скільки коштують дитячі золоті сережки
Ціна дитячих сережок із золота формується з урахуванням таких параметрів:
- Проба золота
Для прикрас зазвичай використовують 585 пробу — вона міцна, довговічна та підходить для щоденного носіння.
- Вага виробу
Дитячі сережки мають невелику вагу, тому навіть золоті моделі залишаються доступнішими за ціною.
- Тип застібки
Для дітей зазвичай обирають пусети (цвяшки), англійську застібку або гвинтову фіксацію. Такі варіанти вважаються найбезпечнішими та зручними.
- Декор і вставки
Фіаніти, емаль або акуратні декоративні елементи впливають на ціну, але водночас роблять сережки яскравішими та цікавішими — саме те, що потрібно для новорічного подарунка.
- Бренд і якість виконання
Наприклад, прикраси бренду Золотий Вік проходять контроль якості та відповідають ювелірним стандартам, що особливо важливо для дитячих виробів.
Ціни на дитячі золоті сережки в Україні
Варто враховувати, що вартість прикрас може змінюватися залежно від колекції, сезонних акцій і святкових пропозицій, які традиційно зʼявляються наприкінці року. У середньому ціни на дитячі золоті сережки варіюються в таких діапазонах:
- прості золоті пусети без вставок — від 4300 до 4600 грн;
- дитячі сережки з фіанітами або емаллю — у середньому від 4600 до 8000 грн;
- золоті сережки з діамантами — від 5100 грн і вище;
- дизайнерські або масивніші моделі — від 8000–10 000 грн і більше, залежно від ваги та оформлення.
Особливо популярні моделі у формі зірочок, сердечок, квітів або з акуратними блискучими вставками.
Загалом під час вибору дитячих сережок варто звернути увагу на:
- відсутність гострих кутів;
- надійну застібку;
- гладку поверхню штифта;
- оптимальний розмір і невелику вагу.
Обираючи дитячі золоті сережки у подарунок, варто зважати не лише на ціну чи дизайн. Важливо, щоби прикраса відповідала віку та характеру дитини, була зручною у щоденному носінні й не заважала руху. Тоді подарунок справді принесе радість і стане улюбленим аксесуаром.