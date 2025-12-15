У сезон зимових свят батьки та хрещені шукають не просто гарний, а й символічний подарунок для дитини.

Саме тому дедалі частіше постає питання: скільки коштують дитячі золоті сережки та як обрати прикрасу, яка буде доречною на Різдво чи Новий рік.

Дитячі сережки із золота – це подарунок “на виріст”: їх можна носити щодня, зберігати роками та навіть передавати як памʼятну річ. Вартість таких прикрас залежить від кількох чинників, а не лише від ціни металу.

Актуальні моделі золотих прикрас для дітей та дорослих можна переглянути в каталозі Сережки, де представлені вироби різних стилів і цінових категорій.

Скільки коштують дитячі золоті сережки

Ціна дитячих сережок із золота формується з урахуванням таких параметрів:

  • Проба золота

Для прикрас зазвичай використовують 585 пробу — вона міцна, довговічна та підходить для щоденного носіння.

  • Вага виробу

Дитячі сережки мають невелику вагу, тому навіть золоті моделі залишаються доступнішими за ціною.

  • Тип застібки

Для дітей зазвичай обирають пусети (цвяшки), англійську застібку або гвинтову фіксацію. Такі варіанти вважаються найбезпечнішими та зручними.

  • Декор і вставки

Фіаніти, емаль або акуратні декоративні елементи впливають на ціну, але водночас роблять сережки яскравішими та цікавішими — саме те, що потрібно для новорічного подарунка.

  • Бренд і якість виконання

Наприклад, прикраси бренду Золотий Вік проходять контроль якості та відповідають ювелірним стандартам, що особливо важливо для дитячих виробів.

Ціни на дитячі золоті сережки в Україні

Варто враховувати, що вартість прикрас може змінюватися залежно від колекції, сезонних акцій і святкових пропозицій, які традиційно зʼявляються наприкінці року. У середньому ціни на дитячі золоті сережки варіюються в таких діапазонах:

  • прості золоті пусети без вставок — від 4300 до 4600 грн;
  • дитячі сережки з фіанітами або емаллю — у середньому від 4600 до 8000 грн;
  • золоті сережки з діамантами — від 5100 грн і вище;
  • дизайнерські або масивніші моделі — від 8000–10 000 грн і більше, залежно від ваги та оформлення.

Особливо популярні моделі у формі зірочок, сердечок, квітів або з акуратними блискучими вставками.

Загалом під час вибору дитячих сережок варто звернути увагу на:

  • відсутність гострих кутів;
  • надійну застібку;
  • гладку поверхню штифта;
  • оптимальний розмір і невелику вагу.

Обираючи дитячі золоті сережки у подарунок, варто зважати не лише на ціну чи дизайн. Важливо, щоби прикраса відповідала віку та характеру дитини, була зручною у щоденному носінні й не заважала руху. Тоді подарунок справді принесе радість і стане улюбленим аксесуаром.

Золоті сережки

