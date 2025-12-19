Январь – это не только начало нового года и время возвращения к рабочему ритму, но и удачный момент, чтобы обновить свой образ и позаботиться о волосах.

В начале года можно запланировать визит к парикмахеру или организовать домашние бьюти-процедуры, чтобы волосы выглядели здоровыми, ухоженными и радовали вас в течение всего месяца.

Лунный календарь стрижек на январь 2026 года поможет выбрать благоприятные дни для стрижки, окрашивания и ухода за волосами, чтобы изменения были удачными, а результат – долговечным.

Когда лучше стричь волосы в январе 2026 года

Рассмотрим подробно фазы Луны в январе 2026 года и их возможное влияние на состояние и внешний вид волос.

Фазы Луны в январе 2026 года и их влияние на волосы:

Растущая Луна (1-2 и 19-31 января) — этот период традиционно считается благоприятным для стрижки, если вы хотите, чтобы волосы быстрее отрастали, становились гуще и крепче. Особенно удачными считаются дни, когда Луна находится в Весах, Стрельце и Козероге – в частности 11, 15 и 19 января, которые подходят для укрепления волос. Также на растущую Луну хорошо красить волосы в насыщенные и яркие оттенки, цвет будет держаться дольше.

– в день полнолуния волосы могут быть более чувствительными, поэтому сложные стрижки и радикальное окрашивание лучше отложить. Если и планировать процедуры, то максимально деликатные, без резких изменений. Убывающая Луна (4-17 января) – период, когда рост волос замедляется, зато форма прически держится дольше, а кончики меньше секутся. Это время больше подходит для оздоровительных и очищающих процедур: масок против выпадения, работы с кожей головы, тонирования. Отдельно выделяют 5 и 17 января как дни, когда стрижка на убывающей Луне может способствовать очищению организма и избавлению от лишнего, если вы не гонитесь за быстрым ростом.

Лунный календарь стрижек на январь 2026 года

Благоприятные дни для стрижки: 3-7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 30, 31 января . Если вам хочется ускорить рост, укрепить волосы и привлечь удачу, обратите особое внимание на 11, 15 и 19 января .

. Если вам хочется ускорить рост, укрепить волосы и привлечь удачу, обратите особое внимание на . Не рекомендуется стричься 8 и 23 января, а также в дни, когда вы плохо себя чувствуете или избегаете вмешательств в периоды полнолуния и новолуния в соответствии с личными или религиозными традициями.

Уход за волосами в январе 2026 года по фазам Луны

Растущая Луна (1-2 и 19-31 января) – прекрасное время для питательных процедур. Волосы лучше усваивают полезные вещества, поэтому маски, масла, ампульный уход и средства для блеска дадут более заметный результат. В дни растущей Луны, особенно в конце месяца (21-23, 30-31 января), целесообразно сочетать стрижку и интенсивный уход, если цель — быстрый рост и объем.

В полнолуние (3 января) волосы могут быть более уязвимыми. Лучше воздержаться от агрессивных салонных процедур, глубоких химических воздействий и чрезмерно горячей укладки. Оптимальный выбор — мягкое увлажнение и аккуратная укладка.

Во время убывающей Луны (4-17 января) волосы хорошо реагируют на процедуры очищения и восстановления. Это удачное время для скрабов для кожи головы, детокс-ухода, средств против выпадения и укрепляющих масок для корней и длины. 5 и 17 января особенно подходят тем, кто хочет «сбросить лишнее» — избавиться от секущихся кончиков, слишком густой или тяжелой длины.

В новолуние (18 января) уход должен быть максимально деликатным: мягкие шампуни, легкие кондиционеры, минимум механического воздействия и стайлинга. В этот день лучше не проводить никаких радикальных процедур с волосами.

Конец месяца (19-31 января), на фоне роста, способствует интенсивному уходу и обновлению образа. В этот период можно планировать и стрижку, и окрашивание, и комплексные SPA-процедуры для волос, чтобы совместить приятное с полезным — красоту, здоровье и ощущение обновления.

