Січень – це не лише початок нового року та час повернення до робочого ритму, а й вдалий момент, щоб оновити свій образ і подбати про волосся.

На старті року можна запланувати візит до перукаря або організувати домашні бʼюті-процедури, аби волосся мало здоровий, доглянутий вигляд і тішило вас упродовж усього місяця.

Місячний календар стрижок на січень 2026 року допоможе обрати сприятливі дні для стрижки, фарбування та догляду за волоссям, щоб зміни були вдалими, а результат — довговічним.

Коли краще стригти волосся у січні 2026 року

Розглянемо детально фази Місяця у січні 2026 року та їхній можливий вплив на стан і зовнішній вигляд волосся.

Фази Місяця у січні 2026 року та їхній вплив на волосся:

Місяць, що зростає (1-2 та 19-31 січня) – цей період традиційно вважають сприятливим для стрижки, якщо ви хочете, щоб волосся швидше відростало, ставало густішим і міцнішим. Особливо вдалими вважаються дні, коли Місяць перебуває в Терезах, Стрільці та Козорозі – зокрема 11, 15 та 19 січня, які підходять для зміцнення волосся. Також на зростальний Місяць добре фарбуватися у насичені та яскраві відтінки, колір триматиметься довше.

Повний Місяць (3 січня) – у день повні волосся може бути більш чутливим, тому складні стрижки та радикальне фарбування краще відкласти. Якщо і планувати процедури, то максимально делікатні, без різких змін.

– у день повні волосся може бути більш чутливим, тому складні стрижки та радикальне фарбування краще відкласти. Якщо і планувати процедури, то максимально делікатні, без різких змін.ʼ Спадний Місяць (4-17 січня) – період, коли ріст волосся сповільнюється, зате форма зачіски тримається довше, а кінчики менше сіктимуться. Цей час більше підходить для оздоровчих і очищувальних процедур: масок проти випадіння, роботи зі шкірою голови, тонування. Окремо виділяють 5 та 17 січня як дні, коли стрижка на спадному Місяці може сприяти очищенню організму та позбавленню зайвого, якщо ви не женетеся за швидким ростом.

Молодик (18 січня) – у Молодик не радять робити різкі зміни, адже волосся може реагувати непередбачувано, ставати слабшим чи менш слухняним. У цей день краще утриматися від стрижки, фарбування та агресивних процедур, обмежившись мʼяким доглядом.

Місячний календар стрижок на січень 2026 року

Сприятливі дні для стрижки: 3-7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 30, 31 січня. Якщо вам хочеться прискорити ріст, зміцнити волосся та залучити удачу, зверніть особливу увагу на 11, 15 і 19 січня.

Не рекомендується стригтися 8 та 23 січня, а також у дні, коли ви погано почуваєтеся або уникаєте втручань у періоди повного Місяця та Молодика згідно з особистими чи релігійними традиціями.

Догляд за волоссям у січні 2026 року за фазами Місяця

Місяць, що зростає (1-2 та 19-31 січня) – чудовий час для живильних процедур. Волосся краще засвоює корисні речовини, тож маски, олії, ампульний догляд та засоби для блиску дадуть більш помітний результат. У дні зростального Місяця, особливо наприкінці місяця (21-23, 30-31 січня), доцільно поєднувати стрижку й інтенсивний догляд, якщо мета — швидкий ріст та обʼєм.

У повню (3 січня) волосся може бути більш вразливим. Краще утриматися від агресивних салонних процедур, глибоких хімічних впливів та надмірно гарячої укладки. Оптимальний вибір — мʼяке зволоження та акуратне укладання.

Під час спадного Місяця (4-17 січня) волосся добре реагує на процедури очищення та відновлення. Це вдалий час для скрабів для шкіри голови, детокс-догляду, засобів проти випадіння та зміцнювальних масок для коренів і довжини. 5 та 17 січня особливо підходять тим, хто хоче “скинути зайве” — позбутися посічених кінчиків, надто густої чи важкої довжини.

У Молодик (18 січня) догляд має бути максимально делікатним: м’які шампуні, легкі кондиціонери, мінімум механічного впливу та стайлінгу. У цей день краще не проводити жодних радикальних процедур із волоссям.

Кінець місяця (19-31 січня), на тлі зростання, сприяє інтенсивному догляду й оновленню образу. У цей період можна планувати і стрижку, і фарбування, і комплексні SPA-процедури для волосся, щоб поєднати приємне з корисним – красу, здоров’я та відчуття оновлення.

