Январь — это пик зимнего сезона, когда на водоемах образуется толстый лед, а активность клева рыбы снижается. Поэтому результат рыбалки зависит от правильного подбора снастей и учета фаз Луны и погодных условий.

Факты ICTV подготовили календарь рыбалки на январь 2026 года, который поможет определить самые благоприятные дни для рыбалки.

Календарь рыбалки на январь 2026 года

Лучшие дни для рыбалки: 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25 января.

Хорошие дни для рыбалки: 8, 9, 10, 20, 26, 27, 28 января.

Плохие дни для рыбалки: 5, 11, 12, 13, 14, 29, 30 января.

Очень плохие дни для рыбалки: 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 31 января.

На что ловить рыбу в январе 2026 года

В январе большинство видов рыб собираются в большие стаи, поэтому основная задача рыбаков — найти их. Щука в первый месяц года крайне пассивна, ловить ее лучше на жерлицы с малоподвижной живцом. Эта рыба держится у коряг и завалов, избегая сильного течения.

Сейчас смотрят

Окунь в январе наиболее активен из всех хищников. Он собирается в стаи на локальных возвышенностях дна или рядом с травой. Требует активного поиска лунок и использования вертикальных блесен или балансиров.

Судак продолжает ловиться преимущественно в сумерках и ночью на глубоких русловых бровках с твердым дном. Плотва и лещ очень чувствительны к подкормке, которая должна состоять из мелкого мотыля и сухой смеси.

Источник: Vlisi, Fish-master

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.