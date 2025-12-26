Календарь рыбалки на январь 2026: благоприятные дни первого месяца года
Январь — это пик зимнего сезона, когда на водоемах образуется толстый лед, а активность клева рыбы снижается. Поэтому результат рыбалки зависит от правильного подбора снастей и учета фаз Луны и погодных условий.
Факты ICTV подготовили календарь рыбалки на январь 2026 года, который поможет определить самые благоприятные дни для рыбалки.
Календарь рыбалки на январь 2026 года
- Лучшие дни для рыбалки: 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25 января.
- Хорошие дни для рыбалки: 8, 9, 10, 20, 26, 27, 28 января.
- Плохие дни для рыбалки: 5, 11, 12, 13, 14, 29, 30 января.
- Очень плохие дни для рыбалки: 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 31 января.
На что ловить рыбу в январе 2026 года
В январе большинство видов рыб собираются в большие стаи, поэтому основная задача рыбаков — найти их. Щука в первый месяц года крайне пассивна, ловить ее лучше на жерлицы с малоподвижной живцом. Эта рыба держится у коряг и завалов, избегая сильного течения.
Окунь в январе наиболее активен из всех хищников. Он собирается в стаи на локальных возвышенностях дна или рядом с травой. Требует активного поиска лунок и использования вертикальных блесен или балансиров.
Судак продолжает ловиться преимущественно в сумерках и ночью на глубоких русловых бровках с твердым дном. Плотва и лещ очень чувствительны к подкормке, которая должна состоять из мелкого мотыля и сухой смеси.
Источник: Vlisi, Fish-master