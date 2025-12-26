Січень – це пік зимового сезону, коли на водоймах утворюється товстий лід, а активність клювання риби знижується. Тож результат риболовлі залежить від правильного підбору снастей та врахування фаз Місяця й погодних умов.

Факти ICTV підготували календар рибалки на січень 2026 року, який допоможе визначити найсприятливіші дні для риболовлі.

Календар рибалки на січень 2026 року

Найкращі дні для риболовлі: 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25 січня.

Хороші дні для риболовлі: 8, 9, 10, 20, 26, 27, 28 січня.

Погані дні для риболовлі: 5, 11, 12, 13, 14, 29, 30 січня.

Дуже погані дні для риболовлі: 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 31 січня.

На що ловити рибу у січні 2026 року

У січні більшість видів риб збираються у великі зграї, тож основне завдання рибалок – знайти їх. Щука в перший місяць року вкрай пасивна, ловити її краще на жерлиці з малорухливим живцем. Ця риба тримається біля корчів і звалів, уникаючи сильної течії.

Зараз дивляться

Окунь у січні найбільш активний з усіх хижаків. Він збивається в зграї на локальних височинах дна або поруч з травою. Вимагає активного пошуку лунок і використання вертикальних блешень або балансирів.

Судак продовжує ловитися переважно в сутінках і вночі на глибоких руслових брівках з твердим дном. Плотва і лящ дуже чутливі до підгодовування, яке має складатися з дрібного мотиля і сухої суміші.

Джерело: Vlisi, Fish-master

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.