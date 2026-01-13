Полнолуние в феврале 2026 года считается одним из самых эмоционально напряженных периодов месяца.

В это время реакции становятся более резкими, возрастает влияние внутренних импульсов, а любые события воспринимаются острее, чем обычно.

По лунному календарю, дни полной Луны часто связаны с колебаниями настроения, повышенной чувствительностью и склонностью к импульсивным поступкам.

Именно поэтому важно знать, когда наступит этот период, какие особенности он будет иметь и каких ограничений советуют придерживаться, чтобы избежать конфликтов и перегрузок.

Когда будет полная Луна в феврале 2026 года

Полнолуние в феврале 2026 года приходится на понедельник, 2 февраля. Момент полной Луны наступит в ночь на 3 февраля – в 0:09. В этот период спутник Земли будет находиться в знаке Льва.

Астрологи относят этот день к сложным и потенциально напряженным. Считается, что в полнолуние люди становятся более уязвимыми к соблазнам и внешнему воздействию, а эмоции могут выходить из-под контроля.

Именно поэтому спокойствие и сдержанность в этот период считаются ключевыми.

Влияние полнолуния на деятельность человека

Во время полнолуния усиливается эмоциональная реакция на события, звуки и слова. Сон может быть поверхностным или тревожным, а общее состояние – нестабильным. Такие дни часто связывают с повышенной конфликтностью, в частности во взаимоотношениях.

В то же время этот период считается благоприятным для внутреннего анализа. Сны в полнолуние могут быть яркими и символическими, иногда воспринимаются как подсказки или откровения.

Луна в знаке Льва придает уверенности, желания быть замеченным и получать одобрение. Это может способствовать публичным мероприятиям, презентациям или творческой деятельности, однако чрезмерная самоуверенность в сочетании с полнолунием способна провоцировать резкие решения и эмоциональные вспышки.

Что нельзя делать в полнолуние – народные поверья

Принимать важные решения или начинать значимые дела.

Вступать в конфликты, провоцировать ссоры или споры.

Действовать импульсивно или поддаваться соблазнам.

Перегружать себя физически или эмоционально.

Делать стрижку – считается, что это может вызвать головную боль, повышение давления, тревожность и чувство страха.

Совершать рискованные или необдуманные шаги.

Что можно делать в полнолуние — народные приметы

В народе полнолуние считали подходящим временем для завершения ранее начатых дел и наведения порядка — как в доме, так и в мыслях. Считалось, что очищение пространства помогает снизить внутреннее напряжение.

Дни, когда Луна находится в Льве, традиционно связывают с приподнятым настроением и желанием праздничности. В этот период хорошо посещать культурные мероприятия, встречаться с людьми и уделять внимание внешнему виду, ведь он особенно привлекает внимание.

Спокойная прогулка или внимательное отношение к собственным эмоциям помогают легче пережить энергетически насыщенный период полнолуния.