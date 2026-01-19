В январе 2026 года ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, что может отразиться на самочувствии большинства людей.

Предварительные прогнозы Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) свидетельствуют, что в первый месяц года Землю накроют несколько мощных магнитных бурь.

Факты ICTV выяснили, когда именно возможны магнитные бури в январе 2026 года и как уменьшить их влияние на организм.

Магнитные бури в январе 2026 года

По данным Space Weather Prediction Center (SWPC) – официального центра прогнозирования космической погоды NOAA – сильная магнитная буря (уровень G3) возможна 5 января.

Согласно 45-дневному прогнозу геомагнитного индекса Ap от USAF/NOAA, средняя магнитная буря (G2) накроет Землю 6 января. Также незначительные повышения активности ожидаются в следующие дни: 4, 20, 21, 22 января.

В эти периоды люди, чувствительные к изменениям атмосферного давления или солнечной активности, могут испытывать дискомфорт, головную боль, раздражительность, слабость и сонливость.

Для остальной части января прогнозируется спокойный фон. Официальные 27-дневные и 3-дневные прогнозы NOAA обновляются в реальном времени, поэтому перед каждым периодом повышенной активности стоит проверять актуальные данные на сайте swpc.noaa.gov.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь стоит особенно внимательно относиться к своему самочувствию, ведь организм может реагировать усталостью, головными болями или перепадами настроения.

Прежде всего важно соблюдать режим сна и не перегружать организм. Пейте достаточно воды, поскольку обезвоживание усиливает головную боль и усталость. Старайтесь ограничить кофе, алкоголь и тяжелую пищу, чтобы избежать лишней нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Полезно добавить легкие упражнения или спокойные прогулки на свежем воздухе, которые улучшают кровообращение и снижают напряжение. Если симптомы становятся интенсивными или необычными, стоит проконсультироваться с врачом, чтобы исключить другие причины ухудшения состояния.

