Февраль считается непростым месяцем для рыбалки, ведь лед достигает максимальной толщины, а рыба становится крайне пассивной и клев в этот период значительно ухудшается.

Впрочем, если правильно выбрать дни для выхода на водоем, учитывая фазы Луны и погодные условия, без улова вы не останетесь.

Факты ICTV подготовили календарь рыбалки на февраль 2026 года, который поможет определить лучшие даты для успешной рыбалки.

Календарь рыбалки на февраль 2026 года

Последний месяц зимы начнется с полнолуния (2 февраля), что считается неблагоприятным периодом — в первые три дня активность рыбы будет низкой.

До новолуния (17 февраля) клев будет нестабильным, а рыба — капризной к выбору приманок. Наиболее перспективным временем станет период растущей Луны (18-28 февраля). Также неплохие результаты рыбалки возможны в середине первой декады (с 5 по 10 февраля).

Лучшие дни для рыбалки: 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24 февраля.

Хорошие дни для рыбалки: 7, 8, 9, 19, 25, 26, 27 февраля.

Плохие дни для рыбалки: 4, 10, 11, 12, 13, 28 февраля.

Очень плохие дни для рыбалки: 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 февраля.

На что ловить рыбу в феврале 2026 года

В феврале 2026 года рыбакам стоит забыть о грубом оснащении, а вместо этого перейти на лески диаметром 0,08-0,10 мм и использовать мельчайшие веса блесен.

В начале месяца щука будет малоподвижной и будет держаться в глубоких ямах, ловить ее лучше на жерлицы с поводками из тонкого флюорокарбона.

Крупные окуни будут собираться на русловых бровках. В феврале окунь предпочитает деликатную игру блесны и микроскопические дозы подкормки из чистого мотыля.

Активность судака в последний месяц зимы будет точечной. Искать хищника стоит на глубоких коряжниках и резких каменистых свалах. Лучшее время для клева — ранние сумерки.

