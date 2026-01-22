Лютий вважається непростим місяцем для риболовлі, адже лід досягає максимальної товщини, а риба стає вкрай пасивною і кльов у цей період значно погіршується.

Втім, якщо правильно обрати дні для виходу на водойму, врахуваючи фази Місяця та погодні умови, без улову ви не залишитеся.

Факти ICTV підготували календар рибалки на лютий 2026 року, який допоможе визначити найкращі дати для успішної риболовлі.

Календар рибалки на лютий 2026 року

Останній місяць зими розпочнеться з повні (2 лютого), що вважається несприятливим періодом — у перші три дні активність риби буде низькою.

До молодика (17 лютого) кльов буде нестабільним, а риба — примхливою до вибору приманок. Найбільш перспективним часом стане період зростаючого Місяця (18-28 лютого). Також непогані результати риболовлі можливі в середині першої декади (з 5 по 10 лютого).

Найкращі дні для риболовлі: 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24 лютого.

Хороші дні для риболовлі: 7, 8, 9, 19, 25, 26, 27 лютого.

Погані дні для риболовлі: 4, 10, 11, 12, 13, 28 лютого.

Дуже погані дні для риболовлі: 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 лютого.

На що ловити рибу у лютому 2026 року

У лютому 2026 року рибалкам варто забути про грубі оснащення, а натомість перейти на волосіні діаметром 0,08-0,10 мм та використовувати найдрібніші ваги блешень.

На початку місяця щука буде малорухливою і триматиметься у глибоких ямах, ловити її краще на жерлиці з повідцями із тонкого флюорокарбону.

Великі окуні збиратимуться на руслових брівках. У лютому окунь віддає перевагу делікатній грі блешні та мікроскопічним дозам підгодовування з чистого мотиля.

Активність судака в останній місяць зими буде точковою. Шукати хижака варто на глибоких коряжниках і різких кам’янистих свалах. Найкращий час для клювання — ранні сутінки.

Джерело: Vlisi, Fish-master

