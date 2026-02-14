Фаза растущей Луны считается наиболее благоприятной для старта новых проектов и активных действий. В этот период лунная энергия постепенно набирает силу, подталкивая к решимости, развитию и реализации планов.

Астрологи уверяют, что именно во время растущей Луны легче закладывать фундамент будущих достижений — как в карьере, так и в личной жизни.

Какие возможности откроет эта фаза спутника Земли в марте 2026 года и на какие даты стоит обратить внимание — узнайте далее в материале.

Когда будет растущая Луна в марте 2026 года

Растущая фаза продлится с 1 по 2 марта, после чего наступит полнолуние. Уже 19 марта образуется новолуние, а с 20 по 31 марта Луна снова будет расти.

Первая четверть придется на 25 марта.

Растущая Луна в марте 2026 года – что можно и что нельзя делать

1 марта — день любви, уединения и размышлений. Медитация, массаж и различные духовные практики пойдут на пользу.

2 марта — лучшее время для учебы, а также для внесения корректив в работу и бизнес. Смена прически и косметические процедуры положительно повлияют на внешний вид.

20 марта — можно смело приступать к реализации планов. Хорошо начинать все – от оздоровительных программ до крупных бизнес-проектов.

21 марта — в этот день стоит направить энергию на физическую активность или новые дела. Контролируйте свои негативные мысли и эмоции.

22 марта — в этот день возможны конфликты, в которых придется отстаивать свою точку зрения. Хорошее время для отдыха и духовных практик.

23 марта — удачный день для построения творческих замыслов и плохой – для начала дел. Лучше больше планировать и выполнять только незначительные, рутинные дела.

24 марта — дата подходит для заключения браков, а также для научной и исследовательской работы. Стоит прислушиваться к своей интуиции.

25 марта — в этот день нужно следить за своей речью, избегать ругательств и обид. Лучше промолчать, чем солгать или сказать грубое слово.

26 марта — хороший день для поездок, путешествий, командировок и переездов. Повезет тем, кто готов рисковать.

27 марта — день искушений и поиска истины. Не стоит начинать новые дела и заниматься бизнесом. Лучше провести день в тишине и одиночестве.

28 марта — энергию этого дня стоит направить не на тяжелую физическую работу, а на благо семьи. Желательно провести время с родными.

29 марта — энергетически сильный день, который не стоит проводить пассивно. Можно работать как физически, так и умственно.

30 марта — прислушайтесь к интуиции, уделите время медитации и своему здоровью.

31 марта — не начинайте новых дел, а вместо этого лучше подведите итоги месяца.

