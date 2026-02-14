Фаза зростального Місяця вважається найбільш сприятливою для старту нових проєктів та активних дій. У цей період місячна енергія поступово набирає сили, підштовхуючи до рішучості, розвитку та реалізації планів.

Астрологи запевняють, що саме під час зростального Місяця легше закладати фундамент майбутніх досягнень – як у кар’єрі, так і в особистому житті.

Які можливості відкриє ця фаза супутника Землі у березні 2026 року та на які дати варто звернути увагу – дізнайтеся далі у матеріалі.

Коли буде зростальний Місяць у березні 2026 року

Зростальна фаза триватиме з 1 до 2 березня, після чого настане повня. Вже 19 березня утвориться молодик, а з 20 до 31 березня Місяць знову зростатиме.

Перша чверть припаде на 25 березня.

Зростальний Місяць у березні 2026 року – що можна і не можна робити

1 березня – день любові, усамітнення та роздумів. Медитація, масаж та різні духовні практики підуть на користь.

2 березня – найкращий час для навчання, а також для внесення коректив у роботу і бізнес. Зміна зачіски і косметичні процедури позитивно вплинуть на зовнішній вигляд.

20 березня – можна сміливо починати реалізовувати плани. Добре починати все – від оздоровчих програм до великих бізнес-проєктів.

21 березня – цього дня варто направити енергію на фізичну активність або нові справи. Контролюйте свої негативні думки й емоції.

22 березня – цього дня можливі конфлікти, в яких доведеться відстоювати свою точку зору. Гарний час для відпочинку й духовних практик.

23 березня – вдалий день для побудови творчих задумів і поганий – для початку справ. Краще більше планувати і виконувати лише незначні, рутинні справи.

24 березня – дата підходить для укладання шлюбів, а також для наукової й дослідницької роботи. Варто прислухатися до своєї інтуїції.

25 березня – цього дня потрібно стежити за своєю мовою, уникати лайок та образ. Краще промовчати, ніж збрехати чи сказати грубе слово.

26 березня – гарний день для поїздок, подорожей, відряджень і переїздів. Пощастить тим, хто готовий ризикувати.

27 березня – день спокус та пошуку істини. Не варто починати нові справи й займатися бізнесом. Краще провести день в тиші й самотності.

28 березня – енергію цього дня варто спрямувати не на важку фізичну роботу, а на благо сім’ї. Бажано провести час з рідними.

29 березня – енергетично сильний день, який не варто проводити пасивно. Можна працювати як фізично, так і розумово.

30 березня – прислухайтеся до інтуїції, приділіть час медитації та своєму здоров’ю.

31 березня – не починайте нових справ, а натомість краще підбийте підсумки місяця.

