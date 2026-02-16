Парад планет в феврале: что увидят украинцы в небе последнего дня зимы
- Парад планет в феврале — это явление, когда несколько планет Солнечной системы одновременно видны на вечернем небе.
- В конце февраля 2026 года после захода Солнца на небе окажутся Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер.
- Некоторые планеты удастся разглядеть исключительно в телескоп.
Парад планет — это явление, когда сразу несколько планет Солнечной системы находятся на вечернем небе в одном временном промежутке.
Когда будет Парад планет в феврале и можно ли увидеть явление невооруженным глазом, читайте в нашем материале.
Когда будет Парад планет в феврале 2026 года
По информации NASA, 28 февраля после захода Солнца на небе одновременно окажутся Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер. Поэтому в этот вечер можно будет увидеть не одну и не две, а сразу шесть планет.
Впрочем, астрономы отмечают, что формально планеты действительно будут на небе, но увидеть их все совсем не так просто, как может показаться из громких заголовков.
Основная проблема заключается в расположении планет относительно Солнца. Четыре из них, а именно Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун, будут находиться очень низко над западным горизонтом и попадут в зону ярких сумерек.
Время, когда теоретически можно разглядеть редкий Парад планет, ограничивается несколькими десятками минут после захода Солнца.
Парад планет 2026: где смотреть
Чтобы иметь хотя бы минимальный шанс на успех, понадобятся открытая линия горизонта на западе, ясная погода, точное время и оптические приборы, в частности бинокль или небольшой телескоп. Даже при идеальных условиях большинство наблюдателей смогут уверенно увидеть не более двух-трех планет.
Парад планет в феврале — что удастся разглядеть без телескопов:
- Легче всего найти на небе Юпитер. Хотя он уже прошел пик своей яркости в январе, но планета по-прежнему остается очень заметной и хорошо видимой невооруженным глазом.
- Венера также яркая, однако 28 февраля она будет находиться низко над горизонтом, что затруднит наблюдение.
- Меркурий в этот период станет компромиссным вариантом. В феврале его видно лучше, но тогда хуже наблюдать за Венерой. Именно конец месяца позволит насладиться явлением, но видимость будет не идеальной.
- Сатурн еще можно увидеть без приборов, тогда как Нептун из-за слабой яркости потребует телескопа.
- Уран расположится между группой вечерних планет и Юпитером и при благоприятных условиях будет доступен для наблюдений в телескоп.
Во время этого же вечернего наблюдения на востоке высоко над горизонтом будет находиться Луна, освещенная более чем на 90%. Рядом с ней владельцы телескопов смогут увидеть звездное скопление Улей (Ясли — M44), одно из самых ярких и интересных для любительских наблюдений.
Парад планет 2026: когда наблюдать лучше
Специалисты советуют не сосредотачиваться исключительно на 28 февраля. Планеты меняют свое положение медленно, поэтому в течение всего месяца можно увидеть несколько интересных конфигураций, в частности сближение Луны с Сатурном, Меркурием или Юпитером. Такие наблюдения дают гораздо лучшие впечатления, чем попытка «поймать» все планеты за один вечер.
Итак, Парад планет 28 февраля — это скорее астрономический термин, чем яркое явление. Планеты действительно окажутся на вечернем небе одновременно, но для большинства наблюдателей это будет скорее интересное астрономическое событие для постепенного знакомства с ночным небом, а не зрелищное шоу с шестью яркими объектами над горизонтом.