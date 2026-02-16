Парад планет — это явление, когда сразу несколько планет Солнечной системы находятся на вечернем небе в одном временном промежутке.

Когда будет Парад планет в феврале и можно ли увидеть явление невооруженным глазом, читайте в нашем материале.

Когда будет Парад планет в феврале 2026 года

По информации NASA, 28 февраля после захода Солнца на небе одновременно окажутся Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер. Поэтому в этот вечер можно будет увидеть не одну и не две, а сразу шесть планет.

Сейчас смотрят

Впрочем, астрономы отмечают, что формально планеты действительно будут на небе, но увидеть их все совсем не так просто, как может показаться из громких заголовков.

Основная проблема заключается в расположении планет относительно Солнца. Четыре из них, а именно Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун, будут находиться очень низко над западным горизонтом и попадут в зону ярких сумерек.

Время, когда теоретически можно разглядеть редкий Парад планет, ограничивается несколькими десятками минут после захода Солнца.

Парад планет 2026: где смотреть

Чтобы иметь хотя бы минимальный шанс на успех, понадобятся открытая линия горизонта на западе, ясная погода, точное время и оптические приборы, в частности бинокль или небольшой телескоп. Даже при идеальных условиях большинство наблюдателей смогут уверенно увидеть не более двух-трех планет.

Парад планет в феврале — что удастся разглядеть без телескопов:

Легче всего найти на небе Юпитер. Хотя он уже прошел пик своей яркости в январе, но планета по-прежнему остается очень заметной и хорошо видимой невооруженным глазом.

Венера также яркая, однако 28 февраля она будет находиться низко над горизонтом, что затруднит наблюдение.

Меркурий в этот период станет компромиссным вариантом. В феврале его видно лучше, но тогда хуже наблюдать за Венерой. Именно конец месяца позволит насладиться явлением, но видимость будет не идеальной.

Сатурн еще можно увидеть без приборов, тогда как Нептун из-за слабой яркости потребует телескопа.

Уран расположится между группой вечерних планет и Юпитером и при благоприятных условиях будет доступен для наблюдений в телескоп.

Во время этого же вечернего наблюдения на востоке высоко над горизонтом будет находиться Луна, освещенная более чем на 90%. Рядом с ней владельцы телескопов смогут увидеть звездное скопление Улей (Ясли — M44), одно из самых ярких и интересных для любительских наблюдений.

Парад планет 2026: когда наблюдать лучше

Специалисты советуют не сосредотачиваться исключительно на 28 февраля. Планеты меняют свое положение медленно, поэтому в течение всего месяца можно увидеть несколько интересных конфигураций, в частности сближение Луны с Сатурном, Меркурием или Юпитером. Такие наблюдения дают гораздо лучшие впечатления, чем попытка «поймать» все планеты за один вечер.

Итак, Парад планет 28 февраля — это скорее астрономический термин, чем яркое явление. Планеты действительно окажутся на вечернем небе одновременно, но для большинства наблюдателей это будет скорее интересное астрономическое событие для постепенного знакомства с ночным небом, а не зрелищное шоу с шестью яркими объектами над горизонтом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.