Парад планет – це явище, коли одразу кілька планет Сонячної системи перебувають на вечірньому небі в одному часовому проміжку.

Коли Парад планет у лютому та чи можна побачити явище неозброєним оком, читайте в нашому матеріалі.

Коли Парад планет у лютому 2026 року

За інформацією NASA, 28 лютого після заходу Сонця на небі одночасно опиняться Меркурій, Венера, Нептун, Сатурн, Уран і Юпітер. Тож цього вечора можна буде побачити не одну й не дві, а одразу шість планет.

Утім, астрономи наголошують, що формально планети справді будуть на небі, але побачити їх усі, зовсім не так просто, як може здатися з гучних заголовків.

Основна проблема полягає в розташуванні планет відносно Сонця. Чотири з них, а саме Меркурій, Венера, Сатурн і Нептун, перебуватимуть дуже низько над західним горизонтом і потраплять у зону яскравих сутінків.

Час, коли теоретично можна розгледіти рідкісний Парад планет, обмежується кількома десятками хвилин після заходу Сонця.

Парад планет 2026: де дивитись

Щоб мати хоча б мінімальний шанс на успіх, знадобляться відкрита лінія горизонту на заході, ясна погода, точний вибір часу та оптичні прилади, зокрема бінокль або невеликий телескоп. Навіть за ідеальних умов більшість спостерігачів зможуть упевнено побачити не більше двох-трьох планет.

Парад планет у лютому – що вдасться розгледіти без телескопів:

Найлегше знайти на небі Юпітер. Хоча він уже пройшов пік своєї яскравості у січні, але планета й далі залишається дуже помітною та добре видимою неозброєним оком.

Венера також яскрава, однак 28 лютого вона перебуватиме низько над горизонтом, що ускладнить спостереження.

Меркурій у цей період стане компромісним варіантом. У лютому його видно краще, але тоді гірше спостерігати за Венерою. Саме кінець місяця дасть змогу насолодитися явищем, але видимість буде не ідеальною.

Сатурн ще можна побачити без приладів, тоді як Нептун через слабку яскравість вимагатиме телескопа.

Уран розташується між групою вечірніх планет і Юпітером та за сприятливих умов буде доступний для спостережень у телескоп.

Під час цього ж вечірнього спостереження на сході високо над горизонтом перебуватиме Місяць, освітлений більш ніж на 90%. Поруч із ним власники телескопів зможуть побачити зоряне скупчення Вулик (Ясла – M44), одне з найяскравіших і найцікавіших для аматорських спостережень.

Парад планет 2026: коли спостерігати краще

Фахівці радять не зосереджуватися виключно на 28 лютого. Планети змінюють своє положення повільно, тому протягом усього місяця можна побачити кілька цікавих конфігурацій, зокрема зближення Місяця з Сатурном, Меркурієм або Юпітером. Такі спостереження дають значно кращі враження, ніж спроба “впіймати” всі планети за один вечір.

Отже, Парад планет 28 лютого – це радше астрономічний термін, ніж яскраве явище. Планети справді опиняться на вечірньому небі одночасно, але для більшості спостерігачів це буде радше цікава астрономічна подія для поступового знайомства з нічним небом, а не видовищне шоу з шістьома яскравими об’єктами над горизонтом.

