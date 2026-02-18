Март 2026 года обещает быть динамичным периодом для всех любителей рыбалки. В начале весны рыба становится все более активной, что повышает шансы на хороший улов.

Впрочем, чтобы результат рыбалки не разочаровал, важно учесть фазы Луны, погодные условия и особенности водоема.

Факты ICTV подготовили календарь рыбалки на март 2026 года, чтобы вы выбрали лучшие дни для удачного улова.

Календарь рыбалки на март 2026 года

Лучшие дни для рыбалки: 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25 марта.

Хорошие дни для рыбалки: 9, 10, 11, 20, 26, 27, 28 марта.

Плохие дни для рыбалки: 1, 6, 12, 13, 14, 15, 29, 30 марта.

Очень плохие дни для рыбалки: 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 31 марта.

На что ловить рыбу в марте 2026 года

Щука в марте 2026 года будет активно питаться, ее лучше ловить на жерлицу или спиннинг, используя живца, крупные воблеры или колебалки.

Окунь будет проявлять среднюю активность, поэтому эффективными будут мормишка и балансир, а из наживок стоит выбирать мотыля или мелкий силикон.

Плотва в первый месяц весны демонстрирует очень высокую активность, поэтому ее целесообразно ловить поплавочной удочкой на личинку, бабочку или “болтушку”.

Лящ среагирует на фидер или зимнюю удочку с пучком мотыля или червем. Для судака используйте вибы или джиг с узкими блеснами или съедобным силиконом.

Карась в это время только пробуждается, поэтому его рекомендуют ловить легким фидером на червя с подсадкой опарыша.

Источник: Vlisi, Fish-master

