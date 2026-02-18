Березень 2026 року обіцяє бути динамічним періодом для всіх любителів риболовлі. На початку весни риба стає дедалі активнішою, що підвищує шанси на гарний улов.

Втім, щоб результат риболовлі не розчарував, важливо врахувати фази Місяця, погодні умови та особливості водойми.

Факти ICTV підготували календар рибалки на березень 2026 року, щоб ви обрали найкращі дні для вдалого улову.

Календар рибалки на березень 2026 року

Найкращі дні для риболовлі: 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25 березня.

Хороші дні для риболовлі: 9, 10, 11, 20, 26, 27, 28 березня.

Погані дні для риболовлі: 1, 6, 12, 13, 14, 15, 29, 30 березня.

Дуже погані дні для риболовлі: 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 31 березня.

На що ловити рибу у березні 2026 року

Щука у березні 2026 року активно харчуватиметься, її краще ловити на жерлиці або спінінг, використовуючи живця, великі воблери чи коливалки.

Окунь проявлятиме середню активність, тому ефективними будуть мормишка та балансир, а з наживок варто обирати мотиля або дрібний силікон.

Плотва у перший місяць весни демонструє дуже високу активність, тож її доцільно ловити поплавковою вудкою на личинку, метелика чи “болтушку”.

Лящ зреагує на фідер або зимову вудку із пучком мотиля чи черв’яком. Для судака використайте віби чи джиг із вузькими блешнями або їстівним силіконом.

Карась у цей час лише пробуджується, тож його рекомендують ловити легким фідером на черв’яка з підсадкою опариша.

Джерело: Vlisi, Fish-master

