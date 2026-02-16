Март 2026 года принесет не только календарную весну, но и астрологические изменения. Фазы Луны, как и всегда, будут влиять на наше эмоциональное состояние, продуктивность и способность принимать решения.

Факты ICTV подготовили лунный календарь на март 2026 года, чтобы вы знали, какие дни в начале весны будут благоприятными, а какие нет.

Фазы Луны в марте 2026 года

1-2 марта – Луна растет.

3 марта – полнолуние.

3-18 марта – убывающая Луна.

19 марта – новолуние.

20-31 марта – Луна растет.

Лунный календарь на март 2026 – благоприятные дни

В этом месяце стоит обратить внимание на такие дни – 3, 6, 10, 11, 20, 24, 28 марта.

3 марта — удачное время для совершенствования своих способностей и занятий различными хобби. Благоприятно начинать новые дела.

6 марта — день подходит для знакомств, помолвки, женитьбы, а также для празднования других важных событий.

10 марта — в этот день хорошо задумывать и реализовывать крупные проекты и планы. Одна из лучших дат для активных действий, построения карьеры и перехода на новую работу.

11 марта — можно смело действовать, начинать новые дела и браться за новые проекты.

20 марта — в этот день можно начинать все: от оздоровительных программ до крупных бизнес-проектов. Нужно быть щедрым и не скупиться на подарки, добрые дела и положительные эмоции.

24 марта — день подходит для научной и исследовательской работы, умственных занятий и духовных практик.

28 марта — энергию этого дня стоит направить на благо семьи. Успешный день для бизнеса, особенно семейного.

Благоприятные дни для различных дел по лунному календарю на март 2026 года

Для путешествий: 3, 5, 7, 11, 20, 26, 29.

Для новых начинаний: 3, 10, 17, 20, 28.

Для финансовых или юридических дел: 3, 10, 17, 26.

Для творчества и спорта: 3, 10, 11, 18, 20, 24.

Для взаимоотношений (деловых и романтических): 3, 5, 6, 10, 20, 24, 28.

Для похода к врачу: 3, 10, 11, 20, 24, 28.

Неблагоприятные дни в марте 2026 года

В марте неблагоприятными по лунному календарю будут 1, 4, 13, 16, 19, 21, 23 числа.

В эти дни стоит избегать конфликтов, новых начинаний и принятия важных решений. Астрологи советуют не поддаваться эмоциональным импульсам и не реагировать резко на провокации, ведь возрастает риск недоразумений и ошибок.

Лучше посвятить время завершению текущих дел, внутреннему восстановлению, отдыху и духовным практикам.

