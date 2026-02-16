Лунный календарь на март 2026: неблагоприятные даты и периоды силы
Март 2026 года принесет не только календарную весну, но и астрологические изменения. Фазы Луны, как и всегда, будут влиять на наше эмоциональное состояние, продуктивность и способность принимать решения.
Факты ICTV подготовили лунный календарь на март 2026 года, чтобы вы знали, какие дни в начале весны будут благоприятными, а какие нет.
Фазы Луны в марте 2026 года
- 1-2 марта – Луна растет.
- 3 марта – полнолуние.
- 3-18 марта – убывающая Луна.
- 19 марта – новолуние.
- 20-31 марта – Луна растет.
Лунный календарь на март 2026 – благоприятные дни
В этом месяце стоит обратить внимание на такие дни – 3, 6, 10, 11, 20, 24, 28 марта.
3 марта — удачное время для совершенствования своих способностей и занятий различными хобби. Благоприятно начинать новые дела.
6 марта — день подходит для знакомств, помолвки, женитьбы, а также для празднования других важных событий.
10 марта — в этот день хорошо задумывать и реализовывать крупные проекты и планы. Одна из лучших дат для активных действий, построения карьеры и перехода на новую работу.
11 марта — можно смело действовать, начинать новые дела и браться за новые проекты.
20 марта — в этот день можно начинать все: от оздоровительных программ до крупных бизнес-проектов. Нужно быть щедрым и не скупиться на подарки, добрые дела и положительные эмоции.
24 марта — день подходит для научной и исследовательской работы, умственных занятий и духовных практик.
28 марта — энергию этого дня стоит направить на благо семьи. Успешный день для бизнеса, особенно семейного.
Благоприятные дни для различных дел по лунному календарю на март 2026 года
- Для путешествий: 3, 5, 7, 11, 20, 26, 29.
- Для новых начинаний: 3, 10, 17, 20, 28.
- Для финансовых или юридических дел: 3, 10, 17, 26.
- Для творчества и спорта: 3, 10, 11, 18, 20, 24.
- Для взаимоотношений (деловых и романтических): 3, 5, 6, 10, 20, 24, 28.
- Для похода к врачу: 3, 10, 11, 20, 24, 28.
Неблагоприятные дни в марте 2026 года
В марте неблагоприятными по лунному календарю будут 1, 4, 13, 16, 19, 21, 23 числа.
В эти дни стоит избегать конфликтов, новых начинаний и принятия важных решений. Астрологи советуют не поддаваться эмоциональным импульсам и не реагировать резко на провокации, ведь возрастает риск недоразумений и ошибок.
Лучше посвятить время завершению текущих дел, внутреннему восстановлению, отдыху и духовным практикам.