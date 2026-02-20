Желание приобрести новую машину часто требует экономии для накопления необходимой суммы. Что это значит? Вы живете мечтой, ограничивая себя в радости и легкости. К счастью, есть способ ускорить желаемую покупку – приобрести автомобиль с пробегом.

Рынок б/у автомобилей в Украине предлагает множество классных вариантов машин в отличном состоянии, которые имеют большой спрос среди водителей, и не задерживаются долго “на прилавке”.

И даже если у Вас не хватает средств и на подержанный автомобиль, услуга лизинг от ХапайАвто поможет быстро, легко и без скрытых платежей сесть за руль в течение дня!

Сейчас смотрят

Лизинг как рациональная покупка на выгодных условиях

Компания ХапайАвто является одним из лидеров в сегменте продажи подержанных машин, предлагает выгодные инструменты финансирования, экспертную проверку автомобилей и оформление документов.

Лизинг автомобиля – популярная услуга, позволяющая взять машину в долгосрочную аренду (от 12 месяцев) с возможностью ее дальнейшего выкупа. Эта процедура похожа на привычный формат аренды, но с опцией полного выкупа и оформления права собственности на транспортное средство.

Простыми словами: Вы покупаете авто с минимальным взносом и одноразовой комиссией, ежемесячно внося платеж за его использование.

Процесс максимально простой:

выберите автомобиль в каталоге на сайте Хапай Авто;

подать заявку на сайте;

менеджер консультирует касательно условий финансирования, помогает выбрать комфортный платеж или удобный срок лизинга (от 1 года до 5 лет);

подписать договор и внести аванс 15% от стоимости и единоразовую комиссию в размере 2%.

Для оформления нужны только паспорт и ИНН: процедура простая и понятная. В этот же день можно начать пользоваться автомобилем и больше не ограничивать свое передвижение только общественным транспортом и такси.

В отличие от кредита, лизинг более лоялен. К кредитной истории покупателя нет столь строгих требований. Потому взять авто в лизинг в разы легче, чем в кредит.

Почему клиенты выбирают лизинг авто: преимущества услуги в ХапайАвто

Лизинг – удобный формат покупки автомобиля, который актуален будет всегда. Даже если нет всей нужной суммы, клиент может пользоваться авто столько, сколько нужно. ХапайАвто с радостью поможет Вам выбрать первый автомобиль или поменять его на другую модель.

Почему ХапайАвто выбирают тысячи украинцев?

Выгодные условия: от 15% начального взноса – и в течение дня Вы сядете за руль машины (с кредитом так быстро не получится). Минимальный пакет документов для оформления: только паспорт и ИНН. Надежность. Договор с Хапай Авто заключается в гривне, без привязки к курсу доллара. Как бы ни рос доллар, это никак не отразится на сумме платежа. Регулярные платежи в гривне – Ваша финансовая защита и уверенность. Скорость оформления. Предварительное решение по лизингу можно получить в течение нескольких часов и забрать авто в течение суток. Никаких деклараций: пока авто в лизинге, его не нужно декларировать. В платежи уже входит стоимость страхования и регистрации в МРЭО, чтобы облегчить процесс покупки. Большой выбор машин любого типа, класса, пробега на все случаи жизни.

Хапай Авто – единственная компания, которая предлагает бесплатный автоподбор для клиентов лизинга. Команда специалистов Хапай Авто имеет огромный опыт поиска и проверки авто, а также доступ к закрытым базам проверок. Они могут самостоятельно осмотреть автомобиль, оценить наличие критических моментов по авто и указать Вам на них.

Это означает, что клиент получает проверенное транспортное средство без “подводных камней“. Автоподборщики находят машину в хорошем состоянии, которая полностью будет соответствовать пожеланиям клиентов.

Компания с именем: репутация, партнерство, сервис

В Украине Хапай Авто знают, выбирают и советуют своих близким: за годы деятельности компания заслужила и полностью оправдала доверие клиентов.

Для команды Хапай Авто наиболее важны скорость, прозрачность и сервис: доверие формируется не самими обещаниями, а выполнениями этих обещаний.

Сотрудничество с известными партнерами и ведущими площадками-агрегаторами объявлений страны (AUTO.RIA, RST, AUTOMOTO, eTachki) еще раз доказывает высокое качество нашей работы и профессионализм. Кроме того, Хапай Авто сотрудничают больше, чем с 450 автоплощадками по всей стране. Поэтому могут найти авто с учетом любых пожеланий клиента.

Важные социальные инициативы

Отдельного внимание заслуживает социальная ответственность компании.

Хапай Авто имеет четкую гражданскую позицию и активно поддерживает ВСУ: помогает украинским военным с протезированием и реабилитацией после тяжелых боевых ранений и травм.

В период с 2023 – 2025 годы Хапай Авто организовывали акции, розыгрыши и сборы для ВСУ.

Эти инициативы – яркий пример тому, что украинский бизнес даже в сложные времена не остается в стороне от социальных проблем. Только за 2025 год компания собрала 22 700 000 грн в помощь ВСУ. За все время сумма помощи пересекла отметку в 53 млн грн.

Акция Бузкова пʼятниця. Два года подряд вместо Черной пятницы Хапай Авто проводили благотворительную Бузкову пʼятницю. С каждой покупки часть средств направлялась на титановые импланты Neobionix для 10 защитников с очень сложными ранениями. При покупке акционного авто в лизинг или по полной стоимости, покупатель получал скидку $500 и ХапайАвто от себя донатили такую же сумму в гривневом эквиваленте по курсу в БФ Територія життя.

Хапай Zikr за 500 грн на ВСУ. Благодаря этому сбору удалось собрать 12,94 млн грн: с них 6,47 млн грн было передано в фонд Андрея Хливнюка и еще 6,47 млн. грн. – на изготовление титановых имплантатов Neobionix для восстановления защитников.

Сбор Toyota Camry под елку, с помощью которого ХапайАвто собрали 9,3 млн грн: одну половину отдали на Social Drone UA, а другую половину – на изготовление титановых протезов для защитников с надтяжелыми ранениями.

Сбор Хапай Теслу за донат. В марте 2024 года компания собрала немало – 14,5 млн грн, на которые удалось приобрести 9 пикапов для ВСУ, 10 дронов и 65 имплантов для военнослужащих.

Мы помогаем тем, кто в этом нуждается больше всего, и благодаря кому можем вести бизнес.

Если Вы давно мечтаете о собственном авто, до сих пор собираете деньги на него и сомневаетесь с покупкой, услуга лизинг от Хапай Авто – именно то, что Вам нужно! Выгодные прозрачные условия, быстрое оформление и машина мечты станет реальностью!

50 тысяч авто уже ждут Вас на сайте ХапайАвто.

Фото: ХапайАвто

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.