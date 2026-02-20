Бажання придбати нову машину часто вимагає тотальної економії для накопичення необхідної суми. Що це означає? Ви живете мрією, обмежуючи себе в радості та легкості. На щастя, є спосіб пришвидшити бажану покупку – придбати авто з пробігом.

Ринок вживаних автомобілів в Україні пропонує безліч класних варіантів машин в чудовому стані, які мають попит серед водіїв, та не затримуються довго “на прилавку”.

Та навіть якщо у Вас бракує коштів і на вживаний автомобіль, послуга лізинг від ХапайАвто допоможе швидко, легко та без прихованих платежів сісти за кермо протягом дня!

Лізинг як раціональна купівля на вигідних умовах

Компанія ХапайАвто є одним із лідерів у сегменті продажу вживаних машин, пропонує вигідні інструменти фінансування, експертну перевірку автомобілів та оформлення документів.

Лізинг автомобіля – популярна послуга, що дозволяє взяти машину в довгострокову оренду (від 12 місяців) з можливістю її викупу. Ця процедура схожа на звичний формат оренди, але з опцією повного викупу та оформлення права власності на транспортний засіб.

Простими словами: Ви купуєте авто з мінімальним внеском та одноразовою комісією, щомісяця вносячи платіж за його використання.

Процес максимально простий:

обрати автомобіль в каталозі на сайті Хапай Авто;

подати заявку на сайті;

менеджер консультує щодо умов фінансування, допомагає підібрати комфортний платіж або зручний термін лізингу (від 1 до 5 років);

підписати договір та внести аванс 15% від вартості та одноразову комісію в розмірі 2%.

Для оформлення потрібні лише паспорт та ІПН. Процедура проста та зрозуміла. Цього ж дня можна почати користуватися автомобілем та більше не обмежувати своє пересування лише громадським транспортом та таксі.

На відміну від кредиту, лізинг лояльніший. До кредитної історії покупця немає настільки суворих вимог. Тому взяти авто в лізинг в рази легше, ніж у кредит.

Чому клієнти вибирають лізинг авто: переваги послуги в ХапайАвто

Лізинг – зручний формат покупки автомобіля, який актуальним буде завжди. Навіть якщо немає всієї потрібної суми, клієнт може користуватися авто стільки, скільки необхідно. ХапайАвто радо допоможе Вам вибрати перший автомобіль або замінити на іншу модель.

Чому ХапайАвто обирають тисячі українців?

Вигідні умови: від 15% початкового внеску – і протягом дня Ви сядете за кермо машини (з кредитом так швидко не вийде). Мінімальний пакет документів для оформлення: лише паспорт та ІПН. Надійність. Договір із Хапай Авто укладається в гривні, без прив’язки до курсу долара. Як би не зростав долар, це ніяк не позначиться на сумі платежу. Регулярні платежі у гривні – Ваш фінансовий захист та впевненість. Швидкість оформлення. Попереднє рішення щодо лізингу можна отримати впродовж кількох годин і забрати авто протягом доби. Жодних декларацій: поки авто в лізингу, його не потрібно декларувати. У платежі вже входить вартість страхування та реєстрації в МРЕВ, щоб полегшити процес покупки. Великий вибір машин будь-якого типу, класу, пробігу на всі випадки життя.

Хапай Авто – єдина компанія, яка пропонує безкоштовний автопідбір для клієнтів лізингу. Команда спеціалістів Хапай Авто має величезний досвід із пошуку та перевірки авто, а також доступ до закритих баз перевірок. Вони самостійно можуть оглянути автомобіль, оцінити наявність критичних моментів щодо авто та вказати Вам на них.

Це означає, що клієнт отримує перевірений транспортний засіб без “підводних каменів”. Автопідбірники знаходять машину в хорошому стані, що повністю буде відповідати побажанням клієнтів.

Компанія з ім’ям: репутація, партнерство, сервіс

В Україні Хапай Авто знають, обирають та радять своїм близьким. А це означає, що за роки діяльності компанія заслужила та повністю виправдала довіру клієнтів.

Для команди Хапай Авто найважливішими є швидкість, прозорість та сервіс. Бо довіра формується не самими обіцянками, а виконанням цих обіцянок.

Співпраця з відомими партнерами та провідними майданчиками-агрегаторами оголошень країни (AUTO.RIA, RST, AUTOMOTO, eTachki) ще раз доводить високу якість нашої роботи та професіоналізм. Крім того, Хапай Авто співпрацюють із понад 450 автомайданчиками по всій країні. Тому можуть знайти авто за будь-якими побажаннями клієнта.

Важливі соціальні ініціативи

На окрему увагу заслуговує соціальна відповідальність компанії.

Хапай Авто має чітку громадянську позицію та активно підтримує ЗСУ, зокрема допомагає українським військовим із протезуванням та реабілітацією після тяжких бойових поранень та травм.

У період з 2023 до 2025 років Хапай Авто організовували акції, розіграші та збори на користь ЗСУ.

Ці ініціативи є яскравим прикладом того, що український бізнес навіть у складні часи не залишається осторонь соціальних проблем. Лише за 2025 рік компанія зібрала 22 700 000 грн на допомогу ЗСУ. За весь час сума допомоги перетнула відмітку у 53 млн грн.

Акція Бузкова п’ятниця. Два роки поспіль замість Чорної п’ятниці Хапай Авто проводили благодійну Бузкову п’ятницю. З кожної покупки частина коштів прямувала на титанові імпланти Neobionix для 10 захисників з дуже складними пораненнями. Купуючи акційне авто в лізинг або за повною вартістю, покупець отримував знижку $500, а ХапайАвто від себе донатили таку ж суму в гривневому еквіваленті за курсом у БФ Територія життя.

Хапай Zeekr за 500 грн на ЗСУ. Завдяки цьому збору вдалося зібрати 12,94 млн грн: з них 6,47 млн грн було передано до фонду Андрія Хливнюка і ще 6,47 млн грн – на виготовлення титанових імплантатів Neobionix для відновлення захисників.

Збір Toyota Camry під ялинку, за допомогою якого ХапайАвто зібрали 9,3 млн грн: одну половину віддали на Social Drone UA, а іншу половину – на виготовлення титанових протезів для захисників із надважкими пораненнями.

Збір Хапай Теслу за донат. У березні 2024 року компанія зібрала чимало – 14,5 млн грн, на які вдалося придбати 9 пікапів для ЗСУ, 10 дронів та 65 імплантів для військовослужбовців.

В Україні ринок вживаного авто стає прозорим і цивілізованим, саме завдяки таким компаніям, як Хапай Авто.

Якщо Ви давно мрієте про власне авто, досі збираєте кошти на нього та вагаєтесь щодо покупки, послуга лізинг від Хапай Авто – саме те, що Вам потрібно! Вигідні прозорі умови, швидке оформлення і машина мрії стане реальністю!

50 тисяч авто вже чекають на Вас на сайті ХапайАвто.

