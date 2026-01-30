В 2026 году только небольшая категория граждан может иметь льготы на растаможку авто, среди которых — авто на нужды военных.

Льготная растаможка авто для военных 2026: что известно

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины было разрешено ввозить авто без пошлины. Нулевая растаможка была разрешена в период с 1 апреля по 1 июля 2022 года, однако впоследствии ее отменили.

1 июля 2022 года вступил в силу закон №7418 об отмене льгот при растаможке авто. Документ вернул пошлины, акцизы и НДС. Но не для всех.

В 2026 году действует нулевая растаможка авто для военных. То есть даже после отмены нулевой растаможки ввоз автомобилей на нужды армии остается беспошлинным. Но при ввозе таких авто надо придерживаться определенных правил, чтобы не возникло проблем и необходимости платить налоги.

Автомобили для военных могут быть растаможены бесплатно в случае, если они импортированы по запросу военнослужащих или определенной воинской части.

Растаможка авто для военных: правила

При пересечении границы автомобиль, который передается военным частям, считается не транспортным средством, а гуманитарной помощью. Такие автомобили должны быть обязательно переданы в соответствующие части ВСУ или конкретному военному.

Использовать их для собственных нужд — запрещено.

К гуманитарной помощи применяют упрощенную процедуру оформления документов и освобождают от уплаты пошлины.

Подтверждением этого может быть письмо от общественной или благотворительной организации, адресованное руководителям областной военной администрации и Государственной таможенной службы в области, через которую будут ввозить авто.

В свою очередь воинская часть должна обратиться с официальным письмом-запросом о потребности в автомобиле. Только после этого необходимо начинать процесс покупки, доставки и передачи авто военным.

Покупателем по документам должна выступать украинская общественная организация или благотворительный фонд. Для пересечения границы необходимо будет подготовить специальную декларацию для вывоза гуманитарной помощи с территории Евросоюза и получить ID-номер.

То есть в 2026 году действуют только льготы на растаможку авто для военных. Другие граждане Украины должны платить все необходимые налоги.

