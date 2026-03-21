После первых весенних перемен в апреле хочется не просто освежить образ, а сделать его идеальным.

Волосы постепенно приходят в норму после холодов, поэтому именно сейчас стрижки и окрашивание дают лучший и более стабильный результат.

Лунный календарь стрижек на апрель 2026 года подскажет, когда стоит планировать визит к парикмахеру, а когда лучше ограничиться уходом, чтобы не испортить состояние волос.

Сейчас смотрят

Когда лучше стричь волосы в апреле 2026 года

В течение апреля фазы Луны меняются равномерно, поэтому месяц подходит и для тех, кто хочет отрастить длину, и для тех, кому важно сохранить форму прически.

Фазы Луны в апреле 2026 года и их влияние на волосы

Растущая Луна (1 апреля, 18–30 апреля) — лучшее время для стрижек, если важен быстрый рост волос. В этот период также хорошо делать окрашивание и восстанавливающие процедуры.

Полнолуние (2 апреля) — волосы могут реагировать более чувствительно, поэтому радикальные изменения лучше отложить, выбрав легкий уход.

Убывающая Луна (3–16 апреля) — рост волос замедляется, зато стрижка дольше сохраняет форму. Это хорошее время для коррекции длины и укрепляющих процедур.

Последняя четверть (10 апреля) — подходит для ухода без резких изменений.

Новолуние (17 апреля) — нежелательный день для стрижек, поскольку волосы могут вести себя непредсказуемо.

Первая четверть (24 апреля) — благоприятный период для обновления прически без кардинальных изменений.

Лунный календарь стрижек на апрель 2026 года

Лучшие дни для стрижки в апреле 2026 года — 1, 3, 19–30 числа. В этот период можно смело менять длину, окрашивать волосы или делать укладку.

Нежелательными для стрижек считаются 16–18 апреля — в эти дни лучше не экспериментировать и ограничиться базовым уходом.

Уход за волосами в апреле 2026 года по фазам Луны

На растущей Луне (1 апреля, 18–30 апреля) волосы растут быстрее, поэтому стоит делать акцент на питании, увлажнении и окрашивании.

В период убывающей Луны (3–16 апреля) целесообразно заниматься укреплением корней, очищением кожи головы и процедурами против выпадения.

Во время новолуния (16–18 апреля) лучше избегать каких-либо серьезных вмешательств — волосы могут плохо реагировать на изменения.

В день полнолуния (2 апреля) стоит отказаться от агрессивных процедур и выбрать мягкий уход.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.