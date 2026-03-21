Після перших весняних змін у квітні хочеться не просто освіжити образ, а зробити його досконалим.

Волосся поступово приходить до норми після холодів, тому саме зараз стрижки та фарбування дають кращий і стабільніший результат.

Місячний календар стрижок на квітень 2026 року підкаже, коли варто планувати візит до перукаря, а коли краще обмежитися доглядом, щоб не зіпсувати стан волосся.

Коли краще стригти волосся у квітні 2026 року

Протягом квітня фази Місяця змінюються рівномірно, тому місяць підходить і для тих, хто хоче відпуститии довжину, і для тих, кому важливо зберегти форму зачіски.

Фази Місяця у квітні 2026 року та їхній вплив на волосся

Зростальний Місяць (1 квітня, 18–30 квітня) — найкращий час для стрижок, якщо важливий швидкий ріст волосся. У цей період також добре робити фарбування та відновлювальні процедури.

Повний Місяць (2 квітня) — волосся може реагувати чутливіше, тому радикальні зміни краще відкласти, обравши легкий догляд.

Спадний Місяць (3–16 квітня) — ріст волосся уповільнюється, зате стрижка довше зберігає форму. Це хороший час для корекції довжини та процедур для зміцнення.

Остання чверть (10 квітня) — підходить для догляду без різких змін.

Молодик (17 квітня) — небажаний день для стрижок, оскільки волосся може поводитися непередбачувано.

Перша чверть (24 квітня) — сприятливий період для оновлення зачіски без кардинальних змін.

Місячний календар стрижок на квітень 2026 року

Найкращі дні для стрижки у квітні 2026 року — 1, 3, 19–30 числа. У цей період можна сміливо змінювати довжину, фарбувати волосся або робити укладку.

Небажаними для стрижок вважаються 16–18 квітня — у ці дні краще не експериментувати та обмежитися базовим доглядом.

Догляд за волоссям у квітні 2026 року за фазами Місяця

На зростальному Місяці (1 квітня, 18–30 квітня) волосся швидше росте, тому варто робити акцент на живленні, зволоженні та фарбуванні.

У період спадного Місяця (3–16 квітня) доцільно займатися зміцненням коренів, очищенням шкіри голови та процедурами проти випадіння.

Під час Молодика (16–18 квітня) краще уникати будь-яких серйозних втручань — волосся може погано реагувати на зміни.

У день повні (2 квітня) варто відмовитися від агресивних процедур і обрати м’який догляд.

