Мировой рынок бытовых пылесосов в 2024 году достиг 25.9 млрд долларов и растет на 5% ежегодно. Модели стали разнообразнее – от классических проводных до автономных роботов с лазерной навигацией.

Современный пылесос в интернет-магазине сопровождается десятком характеристик в карточке товара. Разобраться, какие из них действительно влияют на качество уборки, помогут эксперты Алло.

Мощность всасывания и эффективность уборки

На корпусе пылесоса производитель указывает потребляемую мощность двигателя – 1200, 1600 или 2200 Вт. Эта цифра показывает расход электричества, но не эффективность уборки. Пылесос на 2200 Вт из розетки может уступать модели на 660 Вт с продвинутой аэродинамикой. Реальную силу тяги показывает другой параметр – мощность всасывания.

Специалисты Алло выделяют три шкалы мощности всасывания – в зависимости от типа устройства:

Классические и вертикальные – ватты (Вт). Для твердых полов достаточно 300–400 Вт, для ковров с коротким ворсом – 400–500 Вт, для длинноворсовых – от 450 Вт. В доме с животными оптимальны модели от 400 Вт с турбощеткой. Топовые вертикальные развивают до 210 Вт

Роботы – паскали (Па). 6 000 Па справляются с гладкими покрытиями, 10 000 Па и выше – с коврами. Флагманы 2025 года достигают 22 000 Па

Dyson – аэроватты (аВт), собственная шкала бренда. Флагманские модели развивают 115 аВт – достаточно и для паркета, и для ковра со средним ворсом

Система фильтрации и чистота воздуха

HEPA (High Efficiency Particulate Air) стал стандартом для современных пылесосов. Такие фильтры задерживают мельчайшие частицы: пыль, пыльцу, споры плесени и бактерии. Класс фильтра определяет эффективность:

H11 задерживает не менее 95% частиц размером 0.1–0.3 мкм;

H13 – не менее 99.95%;

H14 – не менее 99 995%, это медицинский уровень фильтрации.

Для жилых помещений достаточно H11–H13. Премиальные вертикальные пылесосы чаще оснащены фильтрами H13, отдельные модели для влажной уборки – H14. В семьях с детьми или домашними животными фильтрация особенно важна: HEPA удерживает аллергены и мелкую шерсть, которые обычный мешок выбрасывает обратно в воздух. По наблюдениям экспертов Алло, спрос на модели с H13 за последние два года заметно вырос.

Типы пылесборников

Мешковые модели – проверенная классика. Пыль накапливается внутри сменного фильтр-пакета, после заполнения его заменяют новым. Контакт с пылью минимальный, конструкция надежна, но мешки – дополнительная статья затрат.

Контейнерные пылесосы с циклонной системой закручивают воздушный поток, отбрасывая частицы к стенкам емкости. Мешки не нужны – контейнер достаточно промывать водой. Такую систему используют Dreame, Xiaomi, Roborock и Samsung.

Аквафильтр пропускает воздух через воду, которая захватывает даже мельчайшую пыль. На выходе – чистый увлажненный воздух, но после каждой уборки резервуар нужно мыть и сушить.

Классические пылесосы

Классический проводной пылесос сохраняет позицию благодаря стабильной мощности. Двигатель питается от сети – заряд батареи не ограничивает время уборки, а мощность всасывания достигает 500–550 Вт.

Такой формат актуален для больших помещений – от 60 м². Объем пылесборника 2–4 литра позволяет реже прерываться на обслуживание. Длинноворсовые ковры, шерсть крупных собак, строительная пыль – задачи, с которыми проводные модели справляются лучше беспроводных.

Среди проверенных решений – линейки Samsung, Philips и Kärcher. Стоимость начинается от 3 000 грн за модели с контейнером, премиальные варианты с аквафильтром достигают 15 000 грн.

Вертикальные пылесосы

Вертикальные беспроводные модели занимают 55% рынка бытовых пылесосов – по данным Mordor Intelligence. Легкий корпус (2.5–3.5 кг), отсутствие провода и до 65 минут автономности – достаточно, чтобы быстро убрать крошки на кухне, пыль в коридоре или шерсть с дивана.

Лучшие модели подсвечивают микропыль лазерным лучом, выводят статистику уборки на дисплей и автоматически регулируют мощность в зависимости от покрытия. Автономность топовых беспроводных – до 60–65 минут на одном заряде. Маркетплейс инновационных товаров Алло предлагает вертикальные модели от 11 999 грн.

Роботы-пылесосы

Продажи робот-пылесосов в 2024 году достигли 9.31 млрд долларов – рост на 19.7% за год. Устройства эволюционировали от простых “катающихся щеток” до систем с навигацией, мойкой полов и автоматическим обслуживанием.

LiDAR-навигация за первый проход создает точную карту помещения и рассчитывает оптимальный маршрут – экономия времени 30–40%. Флагманы 2025 года развивают мощность до 22 000 Па и распознают предметы на полу – обувь, провода, игрушки – объезжая их.

Станции самоочистки извлекают пыль в контейнер 2.5–4 л, промывают мопы горячей водой до 80°C и сушат. По наблюдениям экспертов Алло, робот становится основным пылесосом для квартир до 100 м² с твердыми покрытиями, а для ковров его дополняют вертикальной моделью.

Насадки и универсальность

Набор насадок расширяет возможности пылесоса: от чистки ковров до уборки потолочных карнизов. Турбощетка с вращающимся валиком захватывает шерсть и нитки из ковровых волокон. В премиальных моделях валик поддерживает систему Anti-Tangle – автоматически срезает намотавшиеся волосы. Щелевая насадка проникает между мебелью и батареями отопления. Мини-электрощетка очищает диваны и матрасы. Щетка для твердых полов с мягким ворсом собирает пыль, не царапая ламинат.

Команда Алло рекомендует проверять комплектацию: базовые модели идут с двумя насадками, расширенные – с пятью-шестью.

Уровень шума и эргономика

Производители редко выносят уровень шума на коробку, но этот параметр напрямую влияет на комфорт:

до 70 дБ – как негромкий разговор;

70–80 дБ – фоновый гул, приемлемый днем;

выше 85 дБ – ощутимо громко.

Вертикальные модели на максимуме выдают 82–84 дБ. Роботы значительно тише – 58–67 дБ, что позволяет запускать уборку ночью.

Эргономика складывается из веса, длины шнура и удобства хранения. Вертикальные модели весом 2.5–3.5 кг комфортны при длительной уборке, настенное крепление экономит место. Для проводных пылесосов важна длина кабеля: 6–8 м – минимум для квартиры, 8–10 м – для дома.

Как выбрать пылесос под свои задачи

Задачи уборки определяют оптимальный тип устройства – четыре сценария охватывают типичные случаи:

Квартира до 60 м² с ламинатом – вертикальный беспроводной. Автономности 40–60 минут хватит на полную уборку, компактный корпус удобно хранить в шкафу. Дом от 80 м² с коврами – классический проводной или мощный вертикальный от 450 Вт всасывания. Для ежедневного поддержания – дополнительно робот. Семья с животными – модель с турбощеткой Anti-Tangle и HEPA H13, мощностью всасывания от 400 Вт. Быстрая ежедневная уборка – робот с LiDAR-навигацией и станцией самоочистки, который запускается по расписанию.

В Алло часто видят такую схему: робот – для ежедневного поддержания чистоты, пылесос вертикального формата – для генеральной уборки.

Популярные модели пылесосов

По данным экспертов Алло, покупатели чаще останавливаются на вертикальных беспроводных – они сочетают мобильность с достаточной мощностью для ежедневной уборки. Пять моделей 2025 года, которые выбирают чаще всего:

Dyson V15 Detect Fluffy – флагман среди вертикальных. Лазерный луч подсвечивает микропыль на полу, LCD-экран показывает количество собранных частиц в реальном времени. Мощность – 115 аВт, автономность – до 60 минут, шум – 83 дБ на максимуме. Samsung Jet 85 Pro – победитель Euroconsumers Awards 2025. Мотор HexaJet развивает 210 Вт всасывания, фильтр HEPA H13, турбощетка Anti-Tangle, шум – 82 дБ. Dreame R10s Pro – бюджетный беспроводной с серьезными характеристиками: 130 Вт всасывания, OLED-дисплей со статусом уборки, 65 минут автономности. Roborock Saros 10R – робот с 22 000 Па всасывания, LiDAR-навигацией и станцией самоочистки с подогревом воды до 80°C. Шум – 58–67 дБ, уборка по расписанию без участия человека. Xiaomi G10 Plus – баланс цены и возможностей: 150 Вт всасывания, сухая и влажная уборка в одном устройстве.

Фото: Алло

