Компания Blue Origin представила устройство, которое может превращать лунную пыль в энергию.

Разработка создана стартапом Istari Digital, и главное – она полностью спроектирована искусственным интеллектом.

На новый девайс возлагают большие надежды, ведь он может помочь в решении ключевой проблемы лунных миссий. Речь идет о поддержке работы техники тогда, когда Луна погружается в двухнедельную темноту и холод.

Сейчас смотрят

Как работает устройство

Гендиректор Istari Digital Уилл Ропер объяснил, что устройство всасывает лунную пыль, подобно пылесосу, и извлекает из нее тепло, которое можно использовать как источник энергии.

– Это как пылесосить дома, только при этом вы еще и производите электричество, – сравнил Ропер.

Руководитель стартапа подчеркнул, что дизайн батареи создал искусственный интеллект. Чтобы ИИ не «галлюцинировал» и не выходил за пределы технических требований, платформа Istari формирует для него четкие правила и ограничения.

– Система создает ограждение, как забор вокруг площадки, за который ИИ не может выйти, – уточнил Уилл Ропер.

В этом пространстве алгоритм может генерировать любые варианты, пока все требования и стандарты не будут выполнены. В случае с устройством для Blue Origin искусственный интеллект не оценивал качество замысла, но гарантировал, что каждый параметр соответствует нормам для дальнейшей работы.

Стартап Istari Digital поддерживается экс-CEO Google Эриком Шмидтом и уже работает с правительством США. Также компания является главным подрядчиком проекта разработки беспилотника x-56A, который она реализует совместно с корпорацией Lockheed Martin.

Летом стало известно, что NASA стремится ускорить разработку ядерного реактора для Луны. Он должен обеспечить энергией постоянную базу, которую хотят развернуть на поверхности спутника Земли.

Читайте также
Кардашьян усомнилась в реальности высадки на Луну: NASA ответило
Кім Кардаш'ян

Источник: CNBC

Связанные темы:

Blue OriginМісяцьШтучний інтелект
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.