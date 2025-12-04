ШИ создал для Blue Origin “лунный пылесос”, производящий энергию из пыли
- Разработку принадлежит стартапу Istari Digital, а дизайн полностью сгенерировал искусственный интеллект.
- Устройство всасывает пыль и извлекает из нее тепло, которое используется в качестве энергии.
- Разработчики рассчитывают, что эта технология поможет решить ключевую проблему лунных миссий.
Компания Blue Origin представила устройство, которое может превращать лунную пыль в энергию.
Разработка создана стартапом Istari Digital, и главное – она полностью спроектирована искусственным интеллектом.
На новый девайс возлагают большие надежды, ведь он может помочь в решении ключевой проблемы лунных миссий. Речь идет о поддержке работы техники тогда, когда Луна погружается в двухнедельную темноту и холод.
Как работает устройство
Гендиректор Istari Digital Уилл Ропер объяснил, что устройство всасывает лунную пыль, подобно пылесосу, и извлекает из нее тепло, которое можно использовать как источник энергии.
– Это как пылесосить дома, только при этом вы еще и производите электричество, – сравнил Ропер.
Руководитель стартапа подчеркнул, что дизайн батареи создал искусственный интеллект. Чтобы ИИ не «галлюцинировал» и не выходил за пределы технических требований, платформа Istari формирует для него четкие правила и ограничения.
– Система создает ограждение, как забор вокруг площадки, за который ИИ не может выйти, – уточнил Уилл Ропер.
В этом пространстве алгоритм может генерировать любые варианты, пока все требования и стандарты не будут выполнены. В случае с устройством для Blue Origin искусственный интеллект не оценивал качество замысла, но гарантировал, что каждый параметр соответствует нормам для дальнейшей работы.
Стартап Istari Digital поддерживается экс-CEO Google Эриком Шмидтом и уже работает с правительством США. Также компания является главным подрядчиком проекта разработки беспилотника x-56A, который она реализует совместно с корпорацией Lockheed Martin.
Летом стало известно, что NASA стремится ускорить разработку ядерного реактора для Луны. Он должен обеспечить энергией постоянную базу, которую хотят развернуть на поверхности спутника Земли.