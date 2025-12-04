Компания Blue Origin представила устройство, которое может превращать лунную пыль в энергию.

Разработка создана стартапом Istari Digital, и главное – она полностью спроектирована искусственным интеллектом.

На новый девайс возлагают большие надежды, ведь он может помочь в решении ключевой проблемы лунных миссий. Речь идет о поддержке работы техники тогда, когда Луна погружается в двухнедельную темноту и холод.

Сейчас смотрят

Как работает устройство

Гендиректор Istari Digital Уилл Ропер объяснил, что устройство всасывает лунную пыль, подобно пылесосу, и извлекает из нее тепло, которое можно использовать как источник энергии.

– Это как пылесосить дома, только при этом вы еще и производите электричество, – сравнил Ропер.

Руководитель стартапа подчеркнул, что дизайн батареи создал искусственный интеллект. Чтобы ИИ не «галлюцинировал» и не выходил за пределы технических требований, платформа Istari формирует для него четкие правила и ограничения.

– Система создает ограждение, как забор вокруг площадки, за который ИИ не может выйти, – уточнил Уилл Ропер.

В этом пространстве алгоритм может генерировать любые варианты, пока все требования и стандарты не будут выполнены. В случае с устройством для Blue Origin искусственный интеллект не оценивал качество замысла, но гарантировал, что каждый параметр соответствует нормам для дальнейшей работы.

Стартап Istari Digital поддерживается экс-CEO Google Эриком Шмидтом и уже работает с правительством США. Также компания является главным подрядчиком проекта разработки беспилотника x-56A, который она реализует совместно с корпорацией Lockheed Martin.

Летом стало известно, что NASA стремится ускорить разработку ядерного реактора для Луны. Он должен обеспечить энергией постоянную базу, которую хотят развернуть на поверхности спутника Земли.

Источник : CNBC

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.