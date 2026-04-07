Світовий ринок побутових пилососів 2024 року сягнув 25.9 млрд доларів і зростає на 5% щороку. Моделі стали різноманітнішими – від класичних дротових до автономних роботів із лазерною навігацією.

Сучасний пилосос в інтернет-магазині супроводжується десятком характеристик у картці товару. Розібратися, які з них дійсно впливають на якість прибирання, допоможуть експерти Алло.

Потужність всмоктування та ефективність прибирання

На корпусі пилососа виробник вказує споживану потужність двигуна – 1200, 1600 або 2200 Вт. Ця цифра показує витрату електрики, але не ефективність прибирання. Пилосос на 2200 Вт з розетки може поступатися моделі на 660 Вт з просунутою аеродинамікою. Реальну силу тяги показує інший параметр – потужність всмоктування.

Фахівці Алло виділяють три шкали потужності всмоктування – залежно від типу пристрою:

Класичні та вертикальні – вати (Вт). Для твердих підлог достатньо 300–400 Вт, для килимів із коротким ворсом – 400–500 Вт, для довговорсових – від 450 Вт. У будинку з тваринами оптимальні моделі від 400 Вт з турбощіткою. Топові вертикальні розвивають до 210 Вт

Роботи – паскалі (Па). 6 000 Па справляються з гладкими покриттями, 10 000 Па і вище – з килимами. Флагмани 2025 року досягають 22 000 Па

Dyson – аеровати (аВт), власна шкала бренду. Флагманські моделі розвивають 115 аВт – достатньо і для паркету, і для килима із середнім ворсом

Система фільтрації та чистота повітря

HEPA (High Efficiency Particulate Air) став стандартом для сучасних пилососів. Такі фільтри затримують найдрібніші частинки: пил, пилок, спори цвілі та бактерії. Клас фільтра визначає ефективність:

H11 затримує щонайменше 95% частинок розміром 0.1–0.3 мкм;

H13 – не менше ніж 99.95%;

H14 – не менше ніж 99 995%, це медичний рівень фільтрації.

Для житлових приміщень достатньо H11-H13. Преміальні вертикальні пилососи частіше оснащені фільтрами H13, окремі моделі для вологого прибирання – H14. У сім’ях з дітьми або домашніми тваринами фільтрація особливо важлива: HEPA утримує алергени і дрібну шерсть, які звичайний мішок викидає назад у повітря. За спостереженнями експертів Алло, попит на моделі з H13 за останні два роки помітно зріс.

Типи пилозбірників

Мішкові моделі – перевірена класика. Пил накопичується всередині змінного фільтр-пакета, після заповнення його замінюють новим. Контакт з пилом мінімальний, конструкція надійна, але мішки – додаткова стаття витрат.

Контейнерні пилососи з циклонною системою закручують повітряний потік, відкидаючи частинки до стінок ємності. Мішки не потрібні – контейнер достатньо промивати водою. Таку систему використовують Dreame, Xiaomi, Roborock і Samsung.

Аквафільтр пропускає повітря через воду, яка захоплює навіть найдрібніший пил. На виході – чисте зволожене повітря, але після кожного прибирання резервуар потрібно мити і сушити.

Класичні пилососи

Класичний дротовий пилосос зберігає позицію завдяки стабільній потужності. Двигун живиться від мережі – заряд батареї не обмежує час прибирання, а потужність всмоктування досягає 500–550 Вт.

Такий формат актуальний для великих приміщень – від 60 м². Обсяг пилозбірника 2–4 літри дає змогу рідше перериватися на обслуговування. Довговорсові килими, шерсть великих собак, будівельний пил – завдання, з якими дротові моделі справляються краще за бездротові.

Серед перевірених рішень – лінійки Samsung, Philips і Kärcher. Вартість починається від 3 000 грн за моделі з контейнером, преміальні варіанти з аквафільтром досягають 15 000 грн.

Вертикальні пилососи

Вертикальні бездротові моделі займають 55% ринку побутових пилососів – за даними Mordor Intelligence. Легкий корпус (2.5–3.5 кг), відсутність дроту і до 65 хвилин автономності – достатньо, щоб швидко прибрати крихти на кухні, пил у коридорі або шерсть із дивана.

Найкращі моделі підсвічують мікропил лазерним променем, виводять статистику прибирання на дисплей і автоматично регулюють потужність залежно від покриття. Автономність топових бездротових – до 60–65 хвилин на одному заряді. Маркетплейс інноваційних товарів Алло пропонує вертикальні моделі від 11 999 грн.

Роботи-пилососи

Продажі робот-пилососів у 2024 році досягли 9.31 млрд доларів – зростання на 19.7% за рік. Пристрої еволюціонували від простих “щіток, що котяться” до систем з навігацією, мийкою підлог і автоматичним обслуговуванням.

LiDAR-навігація за перший прохід створює точну карту приміщення і розраховує оптимальний маршрут – економія часу 30–40%. Флагмани 2025 року розвивають потужність до 22 000 Па і розпізнають предмети на підлозі – взуття, дроти, іграшки – об’їжджаючи їх.

Станції самоочищення витягують пил у контейнер 2.5–4 л, промивають мопи гарячою водою до 80°C і сушать. За спостереженнями експертів Алло, робот стає основним пилососом для квартир до 100 м² з твердими покриттями, а для килимів його доповнюють вертикальною моделлю.

Насадки та універсальність

Набір насадок розширює можливості пилососа: від чищення килимів до прибирання стельових карнизів. Турбощітка з обертовим валиком захоплює шерсть і нитки з килимових волокон. У преміальних моделях валик підтримує систему Anti-Tangle – автоматично зрізає намотане волосся. Щілинна насадка проникає між меблями і батареями опалення. Мініелектрощітка очищає дивани та матраци. Щітка для твердих підлог з м’яким ворсом збирає пил, не дряпаючи ламінат.

Команда Алло рекомендує перевіряти комплектацію: базові моделі йдуть з двома насадками, розширені – з п’ятьма-шістьма.

Рівень шуму та ергономіка

Виробники рідко виносять рівень шуму на коробку, але цей параметр безпосередньо впливає на комфорт:

до 70 дБ – як неголосна розмова;

70–80 дБ – фоновий гул, прийнятний вдень;

понад 85 дБ – відчутно голосно.

Вертикальні моделі на максимумі видають 82–84 дБ. Роботи значно тихіші – 58–67 дБ, що дає змогу запускати прибирання вночі.

Ергономіка складається з ваги, довжини шнура і зручності зберігання. Вертикальні моделі вагою 2.5–3.5 кг комфортні при тривалому прибиранні, настінне кріплення економить місце. Для дротових пилососів важлива довжина кабелю: 6–8 м – мінімум для квартири, 8–10 м – для будинку.

Як вибрати пилосос під свої завдання

Завдання прибирання визначають оптимальний тип пристрою – чотири сценарії охоплюють типові випадки:

Квартира до 60 м² з ламінатом – вертикальний бездротовий. Автономності 40–60 хвилин вистачить на повне прибирання, компактний корпус зручно зберігати в шафі. Будинок від 80 м² з килимами – класичний дротовий або потужний вертикальний від 450 Вт всмоктування. Для щоденної підтримки – додатково робот. Сім’я з тваринами – модель із турбощіткою Anti-Tangle і HEPA H13, потужністю всмоктування від 400 Вт. Швидке щоденне прибирання – робот із LiDAR-навігацією та станцією самоочищення, який запускається за розкладом.

В Алло часто бачать таку схему: робот – для щоденного підтримання чистоти, пилосос вертикального формату – для генерального прибирання.

Популярні моделі пилососів

За даними експертів Алло, покупці частіше зупиняються на вертикальних бездротових – вони поєднують мобільність із достатньою потужністю для щоденного прибирання. П’ять моделей 2025 року, які обирають найчастіше:

Dyson V15 Detect Fluffy – флагман серед вертикальних. Лазерний промінь підсвічує мікропил на підлозі, LCD-екран показує кількість зібраних частинок у реальному часі. Потужність – 115 аВт, автономність – до 60 хвилин, шум – 83 дБ на максимумі. Samsung Jet 85 Pro – переможець Euroconsumers Awards 2025. Мотор HexaJet розвиває 210 Вт всмоктування, фільтр HEPA H13, турбощітка Anti-Tangle, шум – 82 дБ. Dreame R10s Pro – бюджетний бездротовий із серйозними характеристиками: 130 Вт всмоктування, OLED-дисплей зі статусом прибирання, 65 хвилин автономності. Roborock Saros 10R – робот із 22 000 Па всмоктування, LiDAR-навігацією і станцією самоочищення з підігрівом води до 80°C. Шум – 58–67 дБ, прибирання за розкладом без участі людини. Xiaomi G10 Plus – баланс ціни і можливостей: 150 Вт всмоктування, сухе і вологе прибирання в одному пристрої.

