Май открывает один из самых активных периодов рыбалки. Вода хорошо прогревается, большинство видов окончательно выходят из зимней пассивности и начинают интенсивно питаться, поэтому шансы на удачный улов значительно возрастают.

В то же время клев в этот период зависит не только от погодных условий, но и от фаз Луны, уровня воды и нерестовых процессов. Именно поэтому важно правильно выбрать день для выезда на водоем.

Факты ICTV подготовили календарь рыбака на май 2026 года, который поможет определить лучшие и худшие даты для рыбалки.

Сейчас смотрят

Календарь рыбака на май 2026 года

Начало месяца приходится на полнолуние (1 мая), поэтому первые дни будут малоэффективными для рыбалки — клев слабый или отсутствует.

В период убывающей Луны (2–15 мая) ситуация постепенно стабилизируется. Наиболее благоприятный этап начинается после новолуния (16 мая) и продолжается во время растущей Луны (17–30 мая), когда активность рыбы существенно возрастает.

В конце месяца (31 мая) снова наступит полнолуние, что повлияет на ухудшение клева.

Лучшие дни для рыбалки: 5, 6, 19–24 мая.

Хорошие дни для рыбалки: 7–9, 18, 25, 26 мая.

Слабый клев: 4, 10–13, 27, 28 мая.

Дни без клева: 1–3, 14–17, 29–31 мая.

На что ловить рыбу в мае 2026 года

В мае рыба активно ищет корм и часто держится ближе к берегу — на прогретых отмелях, в заливах и среди растительности. Перспективными остаются участки со слабым течением и глубиной до двух метров.

В этот период эффективны как животные, так и растительные наживки. Рыба хорошо реагирует на червя, опариша, мотыля, а также на хлеб, манку, перловку и кукурузу.

Среди мирной рыбы активно клюют карась, карп, плотва, красноперка и лин. Хищники — щука, окунь и судак — после нереста также проявляют активность и продолжают активно питаться.

В то же время стоит учитывать сезонные ограничения: в мае действует нерестовый запрет, поэтому рыбалка разрешена только с берега и с использованием разрешенных снастей.

Источник: Vlisi, Fish-master

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.