Травень відкриває один із найактивніших періодів риболовлі. Вода добре прогрівається, більшість видів остаточно виходять із зимової пасивності та починають інтенсивно харчуватися, тому шанси на вдалий улов значно зростають.

Водночас клювання у цей період залежить не лише від погодних умов, а й від фаз Місяця, рівня води та нерестових процесів. Саме тому важливо правильно обрати день для виїзду на водойму.

Факти ICTV підготували календар рибалки на травень 2026 року, який допоможе визначити найкращі та найгірші дати для риболовлі.

Зараз дивляться

Календар рибалки на травень 2026 року

Початок місяця припадає на повню (1 травня), тому перші дні будуть малоефективними для риболовлі — клювання слабке або відсутнє.

У період спадного Місяця (2–15 травня) ситуація поступово стабілізується. Найбільш сприятливий етап розпочинається після молодика (16 травня) і триває під час зростального Місяця (17–30 травня), коли активність риби суттєво зростає.

Наприкінці місяця (31 травня) знову настане повня, що вплине на погіршення клювання.

Найкращі дні для риболовлі: 5, 6, 19–24 травня.

Хороші дні для риболовлі: 7–9, 18, 25, 26 травня.

Слабке клювання: 4, 10–13, 27, 28 травня.

Дні без клювання: 1–3, 14–17, 29–31 травня.

На що ловити рибу у травні 2026 року

У травні риба активно шукає корм і часто тримається ближче до берега — на прогрітих мілинах, у затоках та серед рослинності. Перспективними залишаються ділянки зі слабкою течією та глибиною до двох метрів.

У цей період ефективними є як тваринні, так і рослинні наживки. Риба добре реагує на черв’яка, опариша, мотиля, а також на хліб, манку, перловку та кукурудзу.

Серед мирної риби активно клюють карась, короп, плотва, краснопірка та лин. Хижаки — щука, окунь і судак — після нересту також проявляють активність і продовжують активно харчуватися.

Водночас варто враховувати сезонні обмеження: у травні діє нерестова заборона, тому риболовля дозволена лише з берега і з використанням дозволених снастей.

Джерело: Vlisi, Fish-master

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.