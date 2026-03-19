Леся Никитюк раскрыла детали знакомства с возлюбленным: роль сыграл военный медик
Ведущая шоу єПитання на Новому Леся Никитюк рассказала, кто познакомил ее с возлюбленным — военным Дмитрием Бабчуком.
Телезвезда с юмором добавила, что за это тому человеку больше всего благодарна ее мама.
Кто познакомил Никитюк с возлюбленным
Оказалось, что вестником судьбы в этом случае стал военный медик 2 отдельного медицинского батальона 12 корпуса Сухопутных войск, бывший военнопленный и участник пятого сезона шоу єПитання на Новому Асан Исенаджиев.
С ним Никитюк познакомилась в 2022 году, когда вся Украина ждала освобождения Азовстали и Мариуполя.
– Там среди многих других наших защитников находился Асан. Я отреагировала и репостнула его пост-обращение к президенту Турции. И, собственно, так мы начали переписываться. Как могла, поддерживала его, говорила: “Все будет хорошо. Ты вернешься, вот увидишь! И я тебе еще свадьбу проведу”. Он вернулся! – вспомнила судьбоносное знакомство Леся.
Сам Асан рассказал, что с Дмитрием Бабчуком был знаком давно, и так случилось, что тот поинтересовался персоной Никитюк.
– Как-то мы с Димкой вышли на кофе. При встрече сказал ему, что мне нужно жениться. Добавил, что на моей свадьбе тамадой будет сама Леся Никитюк. А он спросил, действительно ли я общаюсь с ней. На что я и показал переписку в телефоне. А Дима влюбился. Сказал: “Люблю – и все!”. И тогда я позвонил Лесе и рассказал ей, – пояснил Асан.
Прошлым летом у Леси и Дмитрия родился сын Оскар. Организация свадьбы еще продолжается, но одно знаменитости знают точно – обязательно пригласят на праздник Асана Исенаджиева.