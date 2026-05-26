Червень 2026 року розпочнеться під спадним Місяцем. За місячним календарем, перша половина місяця більше підходить для завершення справ і підбиття підсумків, а після молодика (15 червня) енергія поступово зростатиме.

Факти ICTV підготували місячний календар на червень 2026 року, щоб ви могли заздалегідь визначити сприятливі, нейтральні та небезпечні дні місяця.

Фази Місяця у червні 2026 року

1-7 червня – спадний Місяць.

8 червня – остання чверть.

9-14 червня – спадний Місяць.

15 червня – Молодик.

16-21 червня – Місяць, що росте.

22 червня – перша чверть.

23-29 червня – Місяць, що росте.

30 червня – повний Місяць.

Місячний календар на червень 2026 – сприятливі дні

Найсприятливішими датами червня будуть 2, 5, 6, 13, 21 та 25 червня.

Зараз дивляться

2 червня – вдалий день для спілкування, фінансових питань, зміни роботи, поїздок і особистих справ. Водночас краще уникати суперечок і напружених розмов.

5 червня – сильний день для нових починань, грошових операцій, творчості, роботи з нерухомістю та великих планів. Добре братися за справи, які потребують рішучості.

6 червня – сприятливий день для активних дій, поїздок, фізичного навантаження, домашніх справ і важливих рішень. Також дата підходить для колективної роботи та нових контактів.

13 червня – гарний день для творчості, навчання, фінансових рішень, роботи над проєктами та справ, які потребують внутрішньої рівноваги.

21 червня – день інтуїції, навчання, спілкування та творчості. Підходить для розумової роботи, особистих розмов, планування і справ, які потребують уважності.

25 червня – сприятливий день для нових починань, бізнесу, зміни роботи, сімейних справ і довгострокових проєктів. Водночас варто уникати конфліктів та імпульсивних рішень.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на червень 2026 року

Для нових починань: 2, 5, 6, 13, 16, 21, 25.

Для планування бюджету, фінансових операцій та зміни роботи: 2, 5, 6, 13, 21, 22, 25.

Для поїздок і подорожей: 1, 2, 6, 7, 16, 21, 22, 26, 28.

Для творчості та спорту: 5, 6, 13, 19, 21, 22, 25.

Для відпочинку: 2, 6, 7, 13, 16, 21, 25, 28.

Для побачень і зізнань у коханні: 2, 6, 7, 16, 21, 25.

Для заручин і весілля: 2, 6, 13, 21, 22, 25.

Несприятливі дні у червні 2026 року

Небезпечними датами за місячним календарем будуть 4, 8, 15, 18, 20, 24, 27 та 30 червня.

Ці дні можуть бути напруженими, тому краще не планувати важливих рішень, різких змін, конфліктних розмов і справ, які потребують максимальної зібраності.

У такі дати варто зосередитися на поточних завданнях, не поспішати з висновками та не брати на себе зайвого. Краще завершувати розпочате, відновлювати сили й відкласти ризиковані кроки на більш сприятливий період.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.