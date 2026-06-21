Июль традиционно считается одним из самых популярных месяцев для смены имиджа. В разгар лета многие решаются на новую стрижку, освежение цвета волос или эксперименты с прической перед отпуском.

Однако сторонники лунных календарей убеждены, что результат процедур может зависеть не только от мастерства парикмахера, но и от фазы Луны. Именно поэтому перед записью в салон многие сверяются с астрологическими рекомендациями.

Лунный календарь стрижек на июль 2026 года поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни для обновления прически, окрашивания и ухода за волосами.

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Когда лучше стричь волосы в июле 2026 года

Июль условно можно разделить на две части. Первая половина месяца больше подходит для поддержания формы прически и укрепления волос, тогда как после Новолуния наступает период, который многие считают благоприятным для обновления образа и стимуляции роста волос.

Особенно удачным это время может стать для тех, кто давно планировал изменить прическу, обновить цвет или подровнять кончики перед второй половиной лета.

Фазы Луны в июле 2026 года и их влияние на волосы

Убывающая Луна (1–13 июля) — период, который традиционно связывают с укреплением волос. Стрижки в это время могут помочь дольше сохранять форму прически.

Последняя четверть (7 июля) — благоприятный день для ухода за волосами и легкого обновления образа без кардинальных изменений.

Новолуние (14 июля) — нежелательный день для стрижек и окрашивания. Считается, что волосы могут быть более чувствительными к любым процедурам.

Растущая Луна (15–28 июля) — лучший период для тех, кто хочет ускорить рост волос или планирует смену имиджа. Также это время часто выбирают для окрашивания и восстановительных процедур.

Первая четверть (21 июля) — хороший момент для обновления прически и ухода за волосами.

Полнолуние (29 июля) — день, когда советуют воздержаться от экспериментов с внешностью и ограничиться базовым уходом.

Убывающая Луна (30–31 июля) — подходит для поддерживающих процедур и восстановления волос после летнего солнца.

Лунный календарь стрижек на июль 2026 года

Самыми благоприятными днями для стрижки и смены имиджа в июле 2026 года считаются 7, 8, 15, 16, 24 и 25 числа. Согласно лунным рекомендациям, смена прически в эти дни может способствовать улучшению состояния волос, повышению уверенности в себе, привлечению удачи и новых возможностей.

Неблагоприятными для стрижек и агрессивных процедур с волосами считаются 1, 2, 9, 10, 18, 19, 28 и 29 июля. В этот период результат может оказаться не таким, как ожидалось, а волосы — более непослушными и уязвимыми.

Уход за волосами в июле 2026 года по фазам Луны

В период убывающей Луны (1–13 июля) стоит обратить внимание на восстановительные процедуры. Полезными могут быть питательные маски, уход за кожей головы и процедуры для укрепления волос.

В день Новолуния — 14 июля — лучше дать волосам отдохнуть и отложить любые серьезные изменения.

После Новолуния, когда Луна начинает расти (15–28 июля), можно планировать окрашивание, смену прически и другие бьюти-процедуры. Именно этот период многие считают наиболее удачным для экспериментов с внешностью.

Во время Полнолуния 29 июля также рекомендуют ограничиться обычным уходом без кардинальных изменений образа.

Стоит помнить, что лунный календарь носит рекомендательный характер. Научных доказательств прямого влияния фаз Луны на рост или состояние волос нет, поэтому при планировании процедур прежде всего стоит ориентироваться на собственные потребности и рекомендации специалистов.

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