Липень традиційно вважається одним із найпопулярніших місяців для зміни іміджу. У розпал літа багато хто наважується на нову стрижку, освіження кольору волосся або експерименти із зачіскою перед відпусткою.

Втім, прихильники місячних календарів переконані, що результат процедур може залежати не лише від майстерності перукаря, а й від фази Місяця. Саме тому перед записом до салону багато хто звіряється з астрологічними рекомендаціями.

Місячний календар стрижок на липень 2026 року допоможе визначити сприятливі та несприятливі дні для оновлення зачіски, фарбування та догляду за волоссям.

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Коли краще стригти волосся у липні 2026 року

Липень умовно можна поділити на дві частини. Перша половина місяця більше підходить для підтримання форми зачіски та зміцнення волосся, тоді як після Молодика настає період, який багато хто вважає сприятливим для оновлення образу та стимулювання росту волосся.

Особливо вдалим цей час може стати для тих, хто давно планував змінити зачіску, оновити колір або підрівняти кінчики перед другою половиною літа.

Фази Місяця у липні 2026 року та їхній вплив на волосся

Спадний Місяць (1–13 липня) — період, який традиційно пов’язують зі зміцненням волосся. Стрижки в цей час можуть допомогти довше зберігати форму зачіски.

Остання чверть (7 липня) — сприятливий день для догляду за волоссям та легкого оновлення образу без кардинальних змін.

Молодик (14 липня) — небажаний день для стрижок і фарбування. Вважається, що волосся може бути більш чутливим до будь-яких процедур.

Зростаючий Місяць (15–28 липня) — найкращий період для тих, хто хоче прискорити ріст волосся або планує зміну іміджу. Також цей час часто обирають для фарбування та відновлювальних процедур.

Перша чверть (21 липня) — хороший момент для оновлення зачіски та догляду за волоссям.

Повний Місяць (29 липня) — день, коли радять утриматися від експериментів із зовнішністю та обмежитися базовим доглядом.

Спадний Місяць (30–31 липня) — підходить для підтримувальних процедур і відновлення волосся після літнього сонця.

Місячний календар стрижок на липень 2026 року

Найсприятливішими днями для стрижки та зміни іміджу у липні 2026 року вважаються 7, 8, 15, 16, 24 та 25 числа. Згідно з місячними рекомендаціями, зміна зачіски у ці дні може сприяти покращенню стану волосся, підвищенню впевненості у собі, залученню удачі та нових можливостей.

Несприятливими для стрижок та агресивних процедур із волоссям вважаються 1, 2, 9, 10, 18, 19, 28 та 29 липня. У цей період результат може виявитися не таким, як очікувалося, а волосся — більш неслухняним і вразливим.

Догляд за волоссям у липні 2026 року за фазами Місяця

У період спадного Місяця (1–13 липня) варто звернути увагу на відновлювальні процедури. Корисними можуть бути живильні маски, догляд за шкірою голови та процедури для зміцнення волосся.

У день Молодика — 14 липня — краще дати волоссю відпочити та відкласти будь-які серйозні зміни.

Після Молодика, коли Місяць починає зростати (15–28 липня), можна планувати фарбування, зміну зачіски та інші б’юті-процедури. Саме цей період багато хто вважає найбільш вдалим для експериментів із зовнішністю.

Під час Повні 29 липня також рекомендують обмежитися звичайним доглядом без кардинальних змін образу.

Варто пам’ятати, що місячний календар має рекомендаційний характер. Наукових доказів прямого впливу фаз Місяця на ріст або стан волосся немає, тому під час планування процедур насамперед варто орієнтуватися на власні потреби та рекомендації фахівців.

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