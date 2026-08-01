В августе 2026 года геомагнитная ситуация на Земле, согласно предварительным прогнозам, останется преимущественно спокойной.

В то же время в течение месяца возможны отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные колебания магнитного поля планеты.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), в настоящее время не прогнозируются продолжительные сильные магнитные бури. В то же время кратковременные геомагнитные возмущения различной интенсивности в течение месяца не исключены.

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Когда возможны магнитные бури в августе 2026 года и как они могут влиять на самочувствие — рассказываем далее.

Магнитные бури в августе 2026 года

Геомагнитная активность зависит от солнечных вспышек, корональных выбросов массы и потоков солнечного ветра. Именно эти явления могут вызывать магнитные бури различной интенсивности.

По предварительным оценкам отдельных сервисов, отслеживающих космическую погоду, ориентировочные периоды повышенной геомагнитной активности в августе 2026 года могут прийтись на:

5–7 августа;

13–15 августа;

21–23 августа;

29–31 августа.

В эти дни возможны слабые или умеренные геомагнитные возмущения. В то же время специалисты подчеркивают, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер и могут меняться в зависимости от солнечной активности. Наиболее точные данные о геомагнитной ситуации обычно публикуются за 1–3 суток до возможного возмущения.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, сонливость, раздражительность или нарушения сна.

Врачи рекомендуют придерживаться привычного режима дня, избегать переутомления и обеспечивать организму достаточный отдых.

Также стоит пить достаточно воды, больше времени проводить на свежем воздухе и поддерживать умеренную физическую активность.

Кроме того, специалисты советуют ограничить употребление алкоголя, энергетических напитков и чрезмерного количества кофеина, которые могут усиливать неприятные симптомы.

Если во время магнитных бурь самочувствие существенно ухудшается или возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, необходимо обратиться к врачу.

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