Магнитные бури в августе 2026: опасные даты для метеочувствительных
В августе 2026 года геомагнитная ситуация на Земле, согласно предварительным прогнозам, останется преимущественно спокойной.
В то же время в течение месяца возможны отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные колебания магнитного поля планеты.
По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), в настоящее время не прогнозируются продолжительные сильные магнитные бури. В то же время кратковременные геомагнитные возмущения различной интенсивности в течение месяца не исключены.
Когда возможны магнитные бури в августе 2026 года и как они могут влиять на самочувствие — рассказываем далее.
Магнитные бури в августе 2026 года
Геомагнитная активность зависит от солнечных вспышек, корональных выбросов массы и потоков солнечного ветра. Именно эти явления могут вызывать магнитные бури различной интенсивности.
По предварительным оценкам отдельных сервисов, отслеживающих космическую погоду, ориентировочные периоды повышенной геомагнитной активности в августе 2026 года могут прийтись на:
- 5–7 августа;
- 13–15 августа;
- 21–23 августа;
- 29–31 августа.
В эти дни возможны слабые или умеренные геомагнитные возмущения. В то же время специалисты подчеркивают, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер и могут меняться в зависимости от солнечной активности. Наиболее точные данные о геомагнитной ситуации обычно публикуются за 1–3 суток до возможного возмущения.
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, сонливость, раздражительность или нарушения сна.
Врачи рекомендуют придерживаться привычного режима дня, избегать переутомления и обеспечивать организму достаточный отдых.
Также стоит пить достаточно воды, больше времени проводить на свежем воздухе и поддерживать умеренную физическую активность.
Кроме того, специалисты советуют ограничить употребление алкоголя, энергетических напитков и чрезмерного количества кофеина, которые могут усиливать неприятные симптомы.
Если во время магнитных бурь самочувствие существенно ухудшается или возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, необходимо обратиться к врачу.