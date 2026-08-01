У серпні 2026 року геомагнітна ситуація на Землі, за попередніми прогнозами, залишатиметься переважно спокійною.

Водночас протягом місяця можливі окремі періоди підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти короткочасні коливання магнітного поля планети.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), наразі не прогнозується тривалих сильних магнітних бур. Водночас короткочасні геомагнітні збурення різної інтенсивності протягом місяця не виключені.

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Коли можливі магнітні бурі у серпні 2026 року та як вони можуть впливати на самопочуття — розповідаємо далі.

Магнітні бурі у серпні 2026 року

Геомагнітна активність залежить від сонячних спалахів, корональних викидів маси та потоків сонячного вітру. Саме ці явища можуть спричиняти магнітні бурі різної інтенсивності.

За попередніми оцінками окремих сервісів, що відстежують космічну погоду, орієнтовні періоди підвищеної геомагнітної активності у серпні 2026 року можуть припасти на:

5–7 серпня;

13–15 серпня;

21–23 серпня;

29–31 серпня.

У ці дні можливі слабкі або помірні геомагнітні збурення. Водночас фахівці наголошують, що довгострокові прогнози мають орієнтовний характер і можуть змінюватися залежно від сонячної активності. Найточніші дані щодо геомагнітної ситуації зазвичай публікують за 1–3 доби до можливого збурення.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

У періоди підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, сонливість, дратівливість або порушення сну.

Лікарі рекомендують дотримуватися звичного режиму дня, уникати перевтоми та забезпечувати організму достатній відпочинок.

Також варто пити достатньо води, більше часу проводити на свіжому повітрі та підтримувати помірну фізичну активність.

Крім того, фахівці радять обмежити вживання алкоголю, енергетичних напоїв і надмірної кількості кофеїну, які можуть посилювати неприємні симптоми.

Якщо під час магнітних бур самопочуття суттєво погіршується або виникають проблеми із серцево-судинною системою, необхідно звернутися до лікаря.

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