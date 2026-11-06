Атака на Киев 6 ноября: столица под атакой баллистики
Атака на Киев произошла поздно вечером 6 ноября. Россияне направили на столицу баллистические ракеты.
Об этом сообщают корреспонденты Фактов ICTV.
Атака на Киев 6 ноября: какие последствия
В Киеве раздается много взрывов на фоне баллистической атаки.
Перед этим Воздушные силы заявили о движении шести баллистических ракет на Киев.
В 22:48 КГГА предупредила о красном уровне воздушной тревоги и баллистической угрозе.
Напомним, в вечернем обращении президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне готовят новую массированную атаку на энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины.
По его словам, удар может произойти в ближайшее время.
В разведке отметили, что враг может атаковать энергетику, мосты через Днепр и гражданскую инфраструктуру.
Президент призвал украинцев позаботиться о себе на фоне баллистической угрозы.