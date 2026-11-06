Атака на Киев произошла поздно вечером 6 ноября. Россияне направили на столицу баллистические ракеты.

Об этом сообщают корреспонденты Фактов ICTV.

Атака на Киев 6 ноября: какие последствия

В Киеве раздается много взрывов на фоне баллистической атаки.

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Перед этим Воздушные силы заявили о движении шести баллистических ракет на Киев.

В 22:48 КГГА предупредила о красном уровне воздушной тревоги и баллистической угрозе.

Напомним, в вечернем обращении президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне готовят новую массированную атаку на энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины.

По его словам, удар может произойти в ближайшее время.

В разведке отметили, что враг может атаковать энергетику, мосты через Днепр и гражданскую инфраструктуру.

Президент призвал украинцев позаботиться о себе на фоне баллистической угрозы.

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