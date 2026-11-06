Россия готовит массированный удар по энергетике и мостам через Днепр – Зеленский
- Россия готовит новый массированный удар по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины.
- Владимир Зеленский призвал украинцев беречь себя, учитывая ракетную угрозу.
Российские войска готовят новую массированную атаку на энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины. Удар может произойти в ближайшее время.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 ноября.
Зеленский предупредил о новом ударе РФ
– Сейчас у нас есть информация от разведки, что готовится новый удар – по энергетике, по нашим мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре. Воздушные Силы и Вооруженные Силы Украины в целом готовятся к защите. Это непросто, – заявил президент в вечернем обращении.
Он отметил, что для усиления противовоздушной обороны Украине необходимы перехватчики для систем Patriot. Он подчеркнул важность каждой договоренности и своевременных поставок вооружения.
– И очень просим партнеров не откладывать поставки на потом. Пожалуйста, берегите себя, учитывая угрозу ракет, – отметил глава государства.
Напомним, Владимир Зеленский подвел итоги ряда дипломатических визитов и международных встреч, состоявшихся в последние дни.
Украина получила новые пакеты военной и энергетической помощи от европейских партнеров и заручилась поддержкой стран Латинской Америки.
Испания сформировала новый оборонный пакет на сумму €437 млн. Он предназначен для усиления украинских военных на передовой.
Германия готовит специальный зимний пакет помощи, который должен поддержать устойчивость Украины, в частности ее энергетического сектора.
Продолжается работа над ускорением поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, комплексов IRIS-T и дополнительного оборудования для истребителей F-16.