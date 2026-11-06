Российские войска готовят новую массированную атаку на энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины. Удар может произойти в ближайшее время.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 ноября.

Зеленский предупредил о новом ударе РФ

– Сейчас у нас есть информация от разведки, что готовится новый удар – по энергетике, по нашим мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре. Воздушные Силы и Вооруженные Силы Украины в целом готовятся к защите. Это непросто, – заявил президент в вечернем обращении.

Он отметил, что для усиления противовоздушной обороны Украине необходимы перехватчики для систем Patriot. Он подчеркнул важность каждой договоренности и своевременных поставок вооружения.

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– И очень просим партнеров не откладывать поставки на потом. Пожалуйста, берегите себя, учитывая угрозу ракет, – отметил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский подвел итоги ряда дипломатических визитов и международных встреч, состоявшихся в последние дни.

Украина получила новые пакеты военной и энергетической помощи от европейских партнеров и заручилась поддержкой стран Латинской Америки.

Испания сформировала новый оборонный пакет на сумму €437 млн. Он предназначен для усиления украинских военных на передовой.

Германия готовит специальный зимний пакет помощи, который должен поддержать устойчивость Украины, в частности ее энергетического сектора.

Продолжается работа над ускорением поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, комплексов IRIS-T и дополнительного оборудования для истребителей F-16.

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