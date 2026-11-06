В октябре 2026 года марафон Єдині новини охватил 10,5 млн украинцев, или 42,6% телевизионной аудитории. Ежедневно его смотрели в среднем 3,1 млн зрителей — это самый высокий показатель суточного охвата среди всех телеканалов Украины.

Как украинцы смотрели марафон Єдині новини в октябре

При этом марафон сохранил второе место по доле телесмотрения среди общенациональных каналов.

По данным телевизионных измерений для аудитории 4+, доля Єдиних новин в октябре составила 5,5%. Это на 2% больше, чем в сентябре, и соответствует среднему показателю с начала года. Марафон сохраняет стабильные позиции даже несмотря на сокращение общего телесмотрения на 4% в октябре на фоне массированных российских обстрелов и отключений электроэнергии.

Сейчас смотрят

Наибольший суточный охват зафиксировали 19 октября — 3,6 млн зрителей. А 20 октября марафон достиг максимальной за месяц суточной доли — 6,5%.

Высокие результаты демонстрируют и итоговые новости. Доля вечернего информационного слота с 20:00 до 21:00 в октябре составила 7,5%. Лучший результат — 11,7% — показал выпуск ТСН.Тиждень с Аллой Мазур от 11 октября, который производила команда 1+1 media.

Более 13 миллионов контактов с аудиторией ежедневно

Влияние марафона выходит далеко за пределы телевизионного эфира. По итогам 10 месяцев 2026 года контент Єдиних новин обеспечивал более 13 млн контактов с аудиторией ежедневно на телевидении и цифровых платформах.

В частности, средний ежедневный охват новостей на цифровых площадках команд-вещателей марафона составлял не менее 10 млн. И это без учета распространения и цитирования материалов другими информационными ресурсами.

Репортажи, эксклюзивные интервью и сообщения журналистов марафона становятся источниками информации для украинских онлайн-медиа, цитируются международными изданиями и распространяются в социальных сетях.

Важнейшие темы октября: от спасения украинцев из оккупации до международной политики

В октябре в центре внимания журналистов марафона Єдині новини были гуманитарные операции, возвращение украинцев из российского плена, истории спасения, международная политика и вызовы безопасности. Отдельное внимание редакции уделяли проблемам, с которыми украинцы сталкиваются ежедневно в условиях войны.

Спасение людей, возвращение из плена и истории несокрушимости

Одной из ключевых тем стала эвакуация украинцев из временно оккупированных Олешек. Команды ТСН (1+1 Марафон), Фактов ICTV и Мы — Украина освещали гуманитарную ситуацию в городе, сложности эвакуации и возвращение людей на подконтрольную Украине территорию.

Оператор ТСН Илья Шинкаренко и военный корреспондент Фактов Егор Ромахло задокументировали путь эвакуированных через временно оккупированный Крым и третьи страны, в частности транзитом через Минск.

При этом журналисты Мы — Украина рассказали о критической гуманитарной ситуации в Олешках, нехватке продуктов, воды и медикаментов, а также о том, почему часть жителей опасается эвакуации.

Еще одной важной темой стало возвращение украинских защитников и гражданских из российского плена. Редакция 1+1 Марафон рассказала об освобождении военнослужащих различных подразделений Сил обороны, в частности бойцов Азова, а также девяти гражданских. Большинство освобожденных находились в плену еще с 2022 года.

Люди, которые спасают жизни: истории мужества и поддержки

Особое место в информационной повестке заняли истории украинцев, которым удалось выжить благодаря работе спасателей и военных.

Журналисты ТСН (1+1 Марафон) рассказали о 14-летней Яне Худой, которую в апреле 2025 года достали из-под завалов после российского ракетного удара по Киеву. Девушка потеряла родителей и брата, перенесла длительное лечение и реабилитацию. Спустя год она вновь встретилась со спасателями, которые спасли ей жизнь.

А военная корреспондентка программы Окна СТБ Мария Малевская показала уникальную операцию по эвакуации раненого украинского военного в Харьковской области. Боец, который оставался на позиции с ранениями обеих ног, был эвакуирован с помощью гексакоптера. Для его спасения объединили усилия подразделения беспилотных систем, артиллерии, РЭБ и ПВО.

Международная политика, гарантии безопасности и обороноспособность Украины

Важным направлением работы редакций оставался анализ международных решений, которые влияют на ход войны и будущую безопасность Украины.

Журналистка ТСН Ольга Кошеленко в документальном фильме Тени Белого дома исследовала непубличную сторону переговоров в Вашингтоне, попытки Кремля продвигать собственные условия через неофициальные каналы и роль американских политических деятелей в переговорах по Украине.

Редакция Интера обратилась к историческим предпосылкам нынешних вызовов безопасности. Международный корреспондент в Вашингтоне Дмитрий Анопченко в материале о Будапештском меморандуме проанализировал обстоятельства его подписания, обязательства сторон и причины, по которым документ не обеспечил Украине действенных гарантий безопасности.

При этом команда Мы — Украина освещала актуальные международные переговоры и вопросы обороны. В частности, журналисты рассмотрели сообщения о вероятных договоренностях по закупке российского дизельного топлива и возможных последствиях для санкционной политики.

В другом материале редакции шла речь об ограничении работы Starlink, применении украинских дронов-перехватчиков, возможном размещении российских ракет в Беларуси и перспективах передачи Украине дополнительных истребителей F-16. Вызовы безопасности прокомментировал авиационный эксперт Богдан Долинце.

Жизнь во время войны: восстановление жилья, поддержка военных и безопасность гражданских

Наряду с военными и политическими событиями редакции марафона уделяли внимание проблемам, которые непосредственно влияют на повседневную жизнь украинцев.

В частности, Алла Мазур, ведущая ТСН. Тиждень (1+1 Марафон), провела эксклюзивное интервью с премьер-министром Украины Сергеем Корецким о реальном состоянии государственных финансов, дефиците оборонного бюджета и подготовке Украины к самой сложной зиме.

Журналистка Интера Елена Логинова рассказала о жителях киевского дома, поврежденного российскими обстрелами. Люди годами ждут восстановления жилья и обращаются к местным властям с просьбой хотя бы временно защитить здание от дальнейшего разрушения. Эта история подняла более широкую проблему длительного восстановления поврежденных домов в Украине.

Еще одна важная тема — поддержка украинских военных и их семей. Журналистка Интера Ярина Маркив подготовила материал о криоконсервации репродуктивного материала военнослужащих. Речь шла о государственной программе, которая дает защитникам возможность сохранить шанс на отцовство даже в случае тяжелых ранений или гибели.

При этом Елена Логинова исследовала мошеннические схемы псевдоворожей, которые выманивали миллионы гривен у семей погибших военных, пользуясь их уязвимым эмоциональным состоянием. Материал поднял вопрос защиты людей, переживающих утрату, от финансовых манипуляций.

Еще одно направление — безопасность работников и посетителей заведений во время воздушных тревог. Журналисты Интера обсудили с украинскими предпринимателями требования к обустройству укрытий и безопасных пространств, а также вызовы, с которыми сталкивается бизнес в условиях войны.

Марафон Єдині новини начал вещание 26 февраля 2022 года как совместный ответ украинских медиагрупп на полномасштабное российское вторжение.

Сегодня над его производством работают команды Starlight Media, 1+1 media, Inter Media Group и Мы — Украина. За ежедневным эфиром стоят журналисты, редакторы, продюсеры, операторы, режиссеры и технические специалисты, которые обеспечивают подготовку материалов, прямые включения, связь и стабильность вещания. Эта работа требует постоянной координации, профессиональной ответственности и способности быстро адаптироваться к обстоятельствам, которые меняются каждый день.

Данные Nielsen по аудитории 4+ в городах с населением более 50 тыс. человек, с учетом 2tsv, охват экстраполирован на всю Украину; внутренняя аналитика цифровых платформ редакций марафона Єдині новини, январь — октябрь 2026 года.

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