Согласно прогнозу Национального банка Украины, в течение 2026-2028 годов государственный и гарантированный государством долг будет превышать 100% ВВП.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Госдолг может превысить 100% ВВП: НБУ рассказал о причинах

Основными причинами роста долговой нагрузки станут значительный дефицит бюджета, медленный экономический рост и увеличение расходов на оборону и восстановление инфраструктуры.

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Регулятор объясняет, что дополнительное давление на государственные финансы будет создавать необходимость финансировать обороноспособность страны, восстановление поврежденных объектов и защиту критической инфраструктуры.

Нацбанк также ухудшил прогноз дефицита сводного бюджета без учета грантовых поступлений. В частности, в 2027 году этот показатель может составить 37,3% ВВП, а в 2028-м – 19,7% ВВП.

Пересмотр прогноза обусловлен, в частности, увеличением потребностей в финансировании производства вооружений в Украине и обновлением мощностей оборонно-промышленного комплекса.

В то же время в НБУ подчеркивают, что при расчетах закладывали осторожный сценарий, по которому еще не подтвержденную международную финансовую помощь Украина будет получать в виде кредитов.

Если же часть этих средств поступит как безвозвратные гранты, фактический уровень государственного долга может оказаться ниже прогнозируемого.

Несмотря на ожидаемый рост задолженности, Нацбанк не прогнозирует потери устойчивости государственных финансов в среднесрочной перспективе.

Этому будут способствовать долгосрочные кредиты международных партнеров на льготных условиях, которые составляют подавляющую часть внешних долговых обязательств Украины, а также эффективное управление внутренним долгом.

В 2028 году регулятор ожидает постепенное сокращение бюджетных дисбалансов. В то же время, влияние государственных стимулов на экономику будет ослабляться, а роль частных инвестиций в восстановлении производственных мощностей, модернизации предприятий и реализации новых проектов будет расти.

Источник : Forbes

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