В пятницу, 6 ноября, российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Житомирской громаде. Из-за повреждения энергообъекта осложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве.

Об этом сообщили начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко и городской голова Киева Виталий Кличко.

Атака на энергообъект в Житомирской области: какие последствия

По информации Бунечко, на месте атаки работают ремонтные бригады. Специалисты устанавливают масштабы повреждения оборудования и определяют необходимые меры для восстановления энергоснабжения.

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Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки в Житомирской общине ухудшилась ситуация с электроэнергией и водоснабжением в Киеве.

— В связи с повреждением энергообъекта в Житомире ухудшилась ситуация и с энергоснабжением столицы. Также снизилось давление в системе водоснабжения Киева, — отметил столичный мэр.

По его словам, на станциях, где есть такая возможность, Киевводоканал переключает питание на генераторы.

Напомним, сегодня Владимир Кличко заявил, что столичные власти с весны работают над мерами по обеспечению жизнедеятельности Киева.

Однако из-за высокой интенсивности обстрелов столицы и отсутствия прикрытия ключевых объектов системами ПВО под угрозой оказались их восстановление, стабильная работа и само существование.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве.

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