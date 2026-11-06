После удара по энергообъекту на Житомирщине в Киеве ухудшилась ситуация со светом
- Российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Житомирской общине.
- Из-за повреждения энергообъекта ухудшилась ситуация с электроснабжением и водоснабжением в Киеве.
В пятницу, 6 ноября, российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Житомирской громаде. Из-за повреждения энергообъекта осложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве.
Об этом сообщили начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко и городской голова Киева Виталий Кличко.
Атака на энергообъект в Житомирской области: какие последствия
По информации Бунечко, на месте атаки работают ремонтные бригады. Специалисты устанавливают масштабы повреждения оборудования и определяют необходимые меры для восстановления энергоснабжения.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки в Житомирской общине ухудшилась ситуация с электроэнергией и водоснабжением в Киеве.
— В связи с повреждением энергообъекта в Житомире ухудшилась ситуация и с энергоснабжением столицы. Также снизилось давление в системе водоснабжения Киева, — отметил столичный мэр.
По его словам, на станциях, где есть такая возможность, Киевводоканал переключает питание на генераторы.
Напомним, сегодня Владимир Кличко заявил, что столичные власти с весны работают над мерами по обеспечению жизнедеятельности Киева.
Однако из-за высокой интенсивности обстрелов столицы и отсутствия прикрытия ключевых объектов системами ПВО под угрозой оказались их восстановление, стабильная работа и само существование.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве.