В начале сентября 2026 будет царить убывающая Луна — это идеальное время для анализа, закрытия старых задач и расслабления. Смена фазы наступит после новолуния 11 сентября: период растущей Луны (12–25 сентября) откроет окно возможностей для новых стартов, обучения и стратегических планов.

Факты ICTV подготовили актуальный лунный календарь на сентябрь 2026, который поможет заранее расставить приоритеты в благоприятные и рискованные дни.

Фазы Луны в сентябре 2026 года

Убывающая Луна — 1-10 сентября.

Новолуние — 11 сентября.

Растущая Луна — 12-25 сентября.

Новолуние — 11 сентября. Растущая Луна — 12-25 сентября. Полнолуние — 26 сентября.

Убывающая Луна — 27-30 сентября.

Лунный календарь на сентябрь 2026 – благоприятные дни

Самыми благоприятными датами сентября будут 1, 2, 3, 5, 8, 9, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 числа.

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1, 2, 3 сентября — идеальные дни для закрытия давних долгов, наведения порядка в делах и отказа от вредных привычек.

5 сентября — удачное время для уходовых процедур, детоксикации, спокойного отдыха и оздоровительных ритуалов.

8, 9 сентября — дни накануне новолуния. Подходят для завершения сложных проектов, подведения итогов месяца и разрыва токсичных связей.

21 сентября — благоприятный день для домашних дел, решения семейных вопросов, покупки вещей для дома и укрепления отношений.

24, 25 сентября — идеальное время для запуска новых проектов, важных переговоров, подписания соглашений, инвестиций и обучения.

26 сентября (полнолуние) — день мощного энергетического всплеска. Удачен для презентаций, публичных выступлений и реализации смелых идей.

28, 29, 30 сентября — прекрасные дни для масштабного планирования на следующий месяц, новых знакомств и закладки фундамента для будущих успехов.

Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на сентябрь 2026 года

Для начала новых дел и запуска проектов: 12-24 сентября.

Для планирования бюджета, финансовых дел: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29 и 30 сентября.

Для смены работы: 12-21 сентября.

Для укрепления семейных отношений, признаний в любви: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 и 29.

Для бьюти-процедур: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 28, 29 и 30 сентября.

Для путешествий и отпусков: 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25 и 30 сентября.

Для уборки дома: 1, 2, 6, 7, 15, 21, 28 и 29 сентября.

Для укрепления здоровья и отдыха: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 22 и 23 сентября.

Неблагоприятные дни в сентябре 2026 года

Опасными и напряженными датами по месячному календарю в сентябре 2026 будут 7, 10, 11, 14 числа.

В такие периоды возможны эмоциональные качели, усталость и трудности с концентрацией. Удерживайтесь от рискованных финансовых соглашений, резких решений, конфликтов и важных запусков.

Особенно осторожными будьте 11 сентября — в день новолуния. Это время лучше посвятить отдыху, анализу и планированию, чем растрате ресурсов.

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