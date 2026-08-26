Місячний календар на вересень 2026: сприятливі дні для краси, фінансів та роботи
На початку вересня 2026 року пануватиме спадний Місяць — це ідеальний час для аналізу, закриття старих завдань і розслаблення. Зміна фази настане після молодика 11 вересня: період зростального Місяця (12–25 вересня) відкриє вікно можливостей для нових стартів, навчання й стратегічних планів.
Факти ICTV підготували актуальний місячний календар на вересень 2026 року, який допоможе заздалегідь розставити пріоритети у сприятливі та ризиковані дні.
Фази Місяця у вересні 2026 року
- Спадний Місяць — 1-10 вересня.
- Молодик — 11 вересня.
- Зростальний місяць — 12-25 вересня.
- Повний місяць — 26 вересня.
- Спадний Місяць — 27-30 вересня.
Місячний календар на вересень 2026 – сприятливі дні
Найсприятливішими датами вересня будуть 1, 2, 3, 5, 8, 9, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 числа.
1, 2, 3 вересня — ідеальні дні для закриття давніх боргів, наведення ладу в справах та відмови від шкідливих звичок.
5 вересня — вдалий час для доглядових процедур, детоксу, спокійного відпочинку та оздоровчих ритуалів.
8, 9 вересня — дні напередодні молодика. Підходять для завершення складних проєктів, підбиття підсумків місяця та розриву токсичних зв’язків.
21 вересня — сприятливий день для домашніх справ, розв’язання сімейних питань, купівлі речей для дому та зміцнення стосунків.
24, 25 вересня — ідеальний час для запуску нових проєктів, важливих переговорів, підписання угод, інвестицій та навчання.
26 вересня (повня) — день потужного енергетичного сплеску. Вдалий для презентацій, публічних виступів та реалізації сміливих ідей.
28, 29, 30 вересня — чудові дні для масштабного планування на наступний місяць, нових знайомств та закладання фундаменту для майбутніх успіхів.
Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на вересень 2026 року
- Для початку нових справ та запуску проєктів: 12-24 вересня.
- Для планування бюджету, фінансових справ: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29 та 30 вересня.
- Для зміни роботи: 12-21 вересня.
- Для укріплення сімейних стосунків, зізнань у коханні: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 та 30 вересня.
- Для б’юті-процедур: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 28, 29 та 30 вересня.
- Для подорожей і відпусток: 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25 та 30 вересня.
- Для прибирання в домі: 1, 2, 6, 7, 15, 21, 28 та 29 вересня.
- Для зміцнення здоров’я та відпочинку: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 22 та 23 вересня.
Несприятливі дні у вересні 2026 року
Небезпечними та напруженими датами за місячним календарем у вересні 2026 року будуть 7, 10, 11, 14 числа.
У такі періоди можливі емоційні гойдалки, втома й труднощі з концентрацією. Утримайтеся від ризикованих фінансових угод, різких рішень, конфліктів і важливих запусків.
Особливо обережними будьте 11 вересня — у день молодика. Цей час краще присвятити відпочинку, аналізу та плануванню, ніж розтраті ресурсів.