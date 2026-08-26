На початку вересня 2026 року пануватиме спадний Місяць — це ідеальний час для аналізу, закриття старих завдань і розслаблення. Зміна фази настане після молодика 11 вересня: період зростального Місяця (12–25 вересня) відкриє вікно можливостей для нових стартів, навчання й стратегічних планів.

Факти ICTV підготували актуальний місячний календар на вересень 2026 року, який допоможе заздалегідь розставити пріоритети у сприятливі та ризиковані дні.

Фази Місяця у вересні 2026 року

  • Спадний Місяць —  1-10 вересня.
  • Молодик — 11 вересня.
  • Зростальний місяць — 12-25 вересня.
  • Повний місяць — 26 вересня.
  • Спадний Місяць — 27-30 вересня.

Місячний календар на вересень 2026 – сприятливі дні

Найсприятливішими датами вересня будуть 1, 2, 3, 5, 8, 9, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 числа.

Зараз дивляться

1, 2, 3 вересня — ідеальні дні для закриття давніх боргів, наведення ладу в справах та відмови від шкідливих звичок.

5 вересня — вдалий час для доглядових процедур, детоксу, спокійного відпочинку та оздоровчих ритуалів.

8, 9 вересня — дні напередодні молодика. Підходять для завершення складних проєктів, підбиття підсумків місяця та розриву токсичних зв’язків.

21 вересня — сприятливий день для домашніх справ, розв’язання сімейних питань, купівлі речей для дому та зміцнення стосунків.

24, 25 вересня — ідеальний час для запуску нових проєктів, важливих переговорів, підписання угод, інвестицій та навчання.

26 вересня (повня) — день потужного енергетичного сплеску. Вдалий для презентацій, публічних виступів та реалізації сміливих ідей.

28, 29, 30 вересня — чудові дні для масштабного планування на наступний місяць, нових знайомств та закладання фундаменту для майбутніх успіхів.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на вересень 2026 року

  • Для початку нових справ та запуску проєктів: 12-24 вересня.
  • Для планування бюджету, фінансових справ: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29 та 30 вересня.
  • Для зміни роботи: 12-21 вересня.
  • Для укріплення сімейних стосунків, зізнань у коханні: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 та 30 вересня.
  • Для б’юті-процедур: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 28, 29 та 30 вересня.
  • Для подорожей і відпусток: 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25 та 30 вересня.
  • Для прибирання в домі: 1, 2, 6, 7, 15, 21, 28 та 29 вересня.
  • Для зміцнення здоров’я та відпочинку: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 22 та 23 вересня.

Несприятливі дні у вересні 2026 року

Небезпечними та напруженими датами за місячним календарем у вересні 2026 року будуть 7, 10, 11, 14 числа.

У такі періоди можливі емоційні гойдалки, втома й труднощі з концентрацією. Утримайтеся від ризикованих фінансових угод, різких рішень, конфліктів і важливих запусків.

Особливо обережними будьте 11 вересня — у день молодика. Цей час краще присвятити відпочинку, аналізу та плануванню, ніж розтраті ресурсів.

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