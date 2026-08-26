На початку вересня 2026 року пануватиме спадний Місяць — це ідеальний час для аналізу, закриття старих завдань і розслаблення. Зміна фази настане після молодика 11 вересня: період зростального Місяця (12–25 вересня) відкриє вікно можливостей для нових стартів, навчання й стратегічних планів.

Факти ICTV підготували актуальний місячний календар на вересень 2026 року, який допоможе заздалегідь розставити пріоритети у сприятливі та ризиковані дні.

Фази Місяця у вересні 2026 року

Спадний Місяць — 1-10 вересня.

Молодик — 11 вересня.

Зростальний місяць — 12-25 вересня.

Повний місяць — 26 вересня.

Спадний Місяць — 27-30 вересня.

Місячний календар на вересень 2026 – сприятливі дні

Найсприятливішими датами вересня будуть 1, 2, 3, 5, 8, 9, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 числа.

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1, 2, 3 вересня — ідеальні дні для закриття давніх боргів, наведення ладу в справах та відмови від шкідливих звичок.

5 вересня — вдалий час для доглядових процедур, детоксу, спокійного відпочинку та оздоровчих ритуалів.

8, 9 вересня — дні напередодні молодика. Підходять для завершення складних проєктів, підбиття підсумків місяця та розриву токсичних зв’язків.

21 вересня — сприятливий день для домашніх справ, розв’язання сімейних питань, купівлі речей для дому та зміцнення стосунків.

24, 25 вересня — ідеальний час для запуску нових проєктів, важливих переговорів, підписання угод, інвестицій та навчання.

26 вересня (повня) — день потужного енергетичного сплеску. Вдалий для презентацій, публічних виступів та реалізації сміливих ідей.

28, 29, 30 вересня — чудові дні для масштабного планування на наступний місяць, нових знайомств та закладання фундаменту для майбутніх успіхів.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на вересень 2026 року

Для початку нових справ та запуску проєктів: 12-24 вересня.

Для планування бюджету, фінансових справ: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29 та 30 вересня.

Для зміни роботи: 12-21 вересня.

Для укріплення сімейних стосунків, зізнань у коханні: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 та 30 вересня.

Для б’юті-процедур: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 28, 29 та 30 вересня.

Для подорожей і відпусток: 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25 та 30 вересня.

Для прибирання в домі: 1, 2, 6, 7, 15, 21, 28 та 29 вересня.

Для зміцнення здоров’я та відпочинку: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 22 та 23 вересня.

Несприятливі дні у вересні 2026 року

Небезпечними та напруженими датами за місячним календарем у вересні 2026 року будуть 7, 10, 11, 14 числа.

У такі періоди можливі емоційні гойдалки, втома й труднощі з концентрацією. Утримайтеся від ризикованих фінансових угод, різких рішень, конфліктів і важливих запусків.

Особливо обережними будьте 11 вересня — у день молодика. Цей час краще присвятити відпочинку, аналізу та плануванню, ніж розтраті ресурсів.

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