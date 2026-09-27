Труд воспитателей и всех работников дошкольных учреждений — это не просто профессия, а настоящее призвание, требующее глубокой самоотдачи, терпения и любви к детям.

Когда отмечают Всеукраинский день дошкольного образования в 2026 году и какова история этого праздника, читайте в нашем материале.

Когда Всеукраинский день дошкольного образования: дата празднования

Традиционно Всеукраинский день дошкольного образования отмечают в последнее воскресенье сентября.

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Это решение имеет логическое объяснение: начало осени традиционно ассоциируется со стартом нового учебного года. Если школьники и студенты начинают свой путь 1 сентября, то в конце месяца общество чтит тех, кто готовит самых маленьких граждан к их первому большому учебному опыту.

В 2026 году праздник выпадает на 27 сентября.

Официальное признание праздник получил в 2011 году. Главным толчком для его создания стал I Всеукраинский съезд работников дошкольного образования, где педагогическое сообщество отметило необходимость поднятия престижа профессии воспитателя и привлечение внимания государства к нуждам детских садов.

Официальной основой для его проведения является постановление Кабинета министров Украины №629 от 13 апреля 2011 года.

Всеукраинский день дошкольного образования 2026: значение праздника

Всеукраинский день дошкольного образования — это не только профессиональный праздник воспитателей, методистов, нянь и всех работников детских садов, но и день, призванный обратить внимание общества на важность первых лет жизни ребенка и развитие дошкольного образования в Украине.

Дошкольный возраст считают одним из важнейших и ответственных этапов в становлении личности. Именно в первые годы жизни ребенка формируется его мировосприятие, вектор морали, закладывается любовь к природе и окружающему миру.

Детсад становится для малышей первым социальным опытом, а фундамент, заложенный в детстве, служит опорой на протяжении всей взрослой жизни.

В современных условиях работники дошкольных учреждений также берут на себя важную миссию по поддержанию психологического состояния детей и созданию безопасной среды для их гармоничного развития.

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