Праця вихователів та всіх працівників дошкільних установ — це не просто професія, а справжнє покликання, що вимагає глибокої самовіддачі, терпіння та щирої любові до дітей.

Коли відзначають Всеукраїнський день дошкілля у 2026 році та яка історія цього свята, читайте в нашому матеріалі.

Коли Всеукраїнський день дошкілля: дата святкування

Традиційно Всеукраїнський день дошкілля відзначають в останню неділю вересня.

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Це рішення має своє логічне пояснення: початок осені традиційно асоціюється зі стартом нового навчального року. Якщо школярі та студенти розпочинають свій шлях 1 вересня, то наприкінці місяця суспільство віддає шану тим, хто готує найменших громадян до їхнього першого великого навчального досвіду.

У 2026 році свято припадає на 27 вересня.

Офіційне визнання свято отримало у 2011 році. Головним поштовхом для його створення став I Всеукраїнський з’їзд працівників дошкільної освіти, де педагогічна спільнота наголосила на необхідності підняття престижу професії вихователя та привернення уваги держави до потреб дитячих садків.

Офіційним підґрунтям для його проведення є постанова Кабінету міністрів України № 629 від 13 квітня 2011 року.

Всеукраїнський день дошкілля 2026: значення свята

Всеукраїнський день дошкілля — це не лише професійне свято вихователів, методистів, нянь та всіх працівників дитячих садків, а й день, покликаний привернути увагу суспільства до важливості перших років життя дитини та розвитку дошкільної освіти в Україні.

Дошкільний вік вважають одним із найважливіших і найвідповідальніших етапів у становленні особистості. Саме в перші роки життя дитини формується її світосприйняття, вектор моралі, закладається любов до природи й навколишнього світу.

Дитсадок стає для малюків першим соціальним досвідом, а фундамент, закладений у дитинстві, слугує опорою протягом усього дорослого життя.

У сучасних умовах працівники дошкільних закладів також беруть на себе важливу місію підтримки психологічного стану дітей та створення безпечного середовища для їхнього гармонійного розвитку.

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