Перша декада жовтня 2026 року пройде під впливом спадного Місяця. Це гарний період для підбиття підсумків, завершення рутинних справ та позбавлення від усього зайвого.

Точкою перезавантаження стане молодик 10 жовтня, після чого розпочнеться фаза зростання (11–25 жовтня) — найкращий час для реалізації сміливих ідей, запуску проєктів, навчальних курсів та важливих фінансових угод.

Факти ICTV підготували детальний місячний календар на жовтень 2026 року, який допоможе ефективно розпланувати ваш час у гармонії з астрологічними ритмами.

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Фази Місяця у жовтні 2026 року

Спадний Місяць: 1–9 жовтня.

Молодик: 10 жовтня.

Зростальний Місяць: 11–25 жовтня.

Повня: 26 жовтня.

Спадний Місяць: 27–31 жовтня.

Місячний календар на жовтень 2026 – сприятливі дні

Найбільш сприятливими датами жовтня будуть 1, 2, 4, 7, 8, 20, 23, 24, 25, 28, 29 та 30 числа.

1, 2 жовтня — вдалий період для підбиття проміжних підсумків, закриття фінансових зобов’язань, генерального прибирання та позбавлення від негативних звичок.

4 жовтня — ідеальний час для турботи про здоров’я, очищення організму та відновлення внутрішнього балансу.

7, 8 жовтня — дні напередодні молодика. Найкраще присвятити їх фіналізації рутинних завдань, особистому простору та завершенню виснажливих стосунків.

20 жовтня — гарний день для побутових справ, купівлі товарів для дому, розв’язання сімейних питань і зміцнення зв’язків із близькими.

23, 24, 25 жовтня — сприятливе вікно для запуску стартапів, підписання контракту чи угоди, проведення переговорів, інвестицій і стартів у навчанні.

28, 29, 30 жовтня — найкращий час для стратегічного планування на майбутнє, розширення кола спілкування та закладання основи під нові довгострокові проєкти.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на жовтень 2026 року

Для стартів та проєктів: 12–21, а також 24 та 25 жовтня (найкращий період на зростальний Місяць).

Для фінансових операцій, інвестицій та шопінгу: 12, 14–19, 27 та 28 жовтня.

Для кар’єри, зміни роботи та бізнес-рішень: 12–19, 24 та 25 жовтня.

Для романтики, нових знайомств та зміцнення стосунків: 3–5, 12–16, 19–25, 27, 28, 30 і 31 жовтня.

Для догляду за собою, б’юті-процедур та оновлення образу: 4, 12, 16–19, 27 і 28 жовтня.

Для поїздок, відряджень та подорожей: 1, 2, 12, 14–16, 21–25, а також 28–30 жовтня.

Несприятливі дні у жовтні 2026 року

Небезпечними та напруженими датами за місячним календарем у жовтні 2026 року будуть 9, 10, 11 та 26 жовтня.

У ці дні можливі емоційні коливання, спад енергії, підвищена дратівливість та труднощі з концентрацією. Астрологи рекомендують утриматися від ухвалення імпульсивних рішень, підписання ризикованих угод, з’ясування стосунків і запуску нових проєктів.

Однак пам’ятайте, що місячний календар — це лише підказка. При виконанні будь-яких дій варто довіряти насамперед своєму фізичному та ментальному стану.

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