Ноябрь дарит верующим ряд особых религиозных дат, важных молитвенных дней и начало духовной подготовки к Рождеству Христовому.

В ноябре 2026 года православная церковь чтит память Архистратига Михаила, святого апостола Филиппа, святителя Иоанна Златоустого, а также начинает Рождественский пост (Филипповку).

Также верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) — это один из двенадцати величайших христианских праздников.

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Полный календарь православных праздников на ноябрь 2026 по дням по новоюлианскому стилю — в материале Фактов ICTV.

Церковные праздники в ноябре 2026 года

1 ноября – день памяти святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана.

2 ноября – день чествования святых мучеников Акиндина, Пигасия, Афтония, Элпидифора и других с ними.

3 ноября – день памяти священномучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Айтала диакона.

4 ноября – день чествования преподобного Иоаникия Великого, а также священномучеников Никандра и Ермея.

5 ноября – день памяти святых мучеников Галактиона и его жены Эпистимы.

6 ноября — день празднования святителя Павла, исповедника и патриарха Константинопольского.

7 ноября — день памяти преподобной Иосафаты Гордашевской, а также 33 мучеников, пострадавших в Мелитине.

8 ноября — Собор Архистратига Михаила и других бесплотных сил небесных.

9 ноября — день чествования преподобных Матроны Царьградской и Теоктисты Лесбосской.

10 ноября – день памяти святых апостолов от 70: Эраста, Олимпа, Родиона и других.

11 ноября – день чествования святых мучеников Мины, Виктора и Викентия, а также преподобного Теодора Студита.

12 ноября – день памяти священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого.

13 ноября — день чествования святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.

14 ноября – день памяти святого апостола Филиппа (заговенье на Рождественский пост).

15 ноября – день чествования святых исповедников Гурия, Самона и Авива (начало Рождественского поста).

16 ноября – день памяти святого апостола и евангелиста Матфея.

17 ноября — день чествования святителя Григория, епископа Неокесарийского, чудотворца.

18 ноября – день памяти святых мучеников Платона и Романа.

19 ноября — день чествования святого пророка Авдия и мученика Варлаама.

20 ноября – день памяти преподобного Григория Декаполита.

21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая).

22 ноября – день памяти святого апостола Филимона и тех, кто с ним.

23 ноября — день чествования святителей Амфилохия, епископа Иконийского, и Григория, епископа Акрагантийского.

24 ноября – день памяти святой великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия.

25 ноября — день чествования священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского.

26 ноября – день памяти преподобного Алипия.

27 ноября — день чествования святого великомученика Иакова Персиянина и преподобного Палладия.

28 ноября – день памяти преподобномученика Стефана Нового и мученика Иринарха.

29 ноября — день чествования святых мучеников Парамона и Филумена.

30 ноября – день памяти святого апостола Андрея Первозванного.

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