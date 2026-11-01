Ноябрь дарит верующим ряд особых религиозных дат, важных молитвенных дней и начало духовной подготовки к Рождеству Христовому.

В ноябре 2026 года православная церковь чтит память Архистратига Михаила, святого апостола Филиппа, святителя Иоанна Златоустого, а также начинает Рождественский пост (Филипповку).

Также верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) — это один из двенадцати величайших христианских праздников.

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Полный календарь православных праздников на ноябрь 2026 по дням по новоюлианскому стилю — в материале Фактов ICTV.

Церковные праздники в ноябре 2026 года

  • 1 ноября – день памяти святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана.
  • 2 ноября – день чествования святых мучеников Акиндина, Пигасия, Афтония, Элпидифора и других с ними.
  • 3 ноября – день памяти священномучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Айтала диакона.
  • 4 ноября – день чествования преподобного Иоаникия Великого, а также священномучеников Никандра и Ермея.
  • 5 ноября – день памяти святых мучеников Галактиона и его жены Эпистимы.
  • 6 ноября — день празднования святителя Павла, исповедника и патриарха Константинопольского.
  • 7 ноября — день памяти преподобной Иосафаты Гордашевской, а также 33 мучеников, пострадавших в Мелитине.
  • 8 ноября — Собор Архистратига Михаила и других бесплотных сил небесных.
  • 9 ноября — день чествования преподобных Матроны Царьградской и Теоктисты Лесбосской.
  • 10 ноября – день памяти святых апостолов от 70: Эраста, Олимпа, Родиона и других.
  • 11 ноября – день чествования святых мучеников Мины, Виктора и Викентия, а также преподобного Теодора Студита.
  • 12 ноября – день памяти священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого.
  • 13 ноября — день чествования святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.
  • 14 ноября – день памяти святого апостола Филиппа (заговенье на Рождественский пост).
  • 15 ноября – день чествования святых исповедников Гурия, Самона и Авива (начало Рождественского поста).
  • 16 ноября – день памяти святого апостола и евангелиста Матфея.
  • 17 ноября — день чествования святителя Григория, епископа Неокесарийского, чудотворца.
  • 18 ноября – день памяти святых мучеников Платона и Романа.
  • 19 ноября — день чествования святого пророка Авдия и мученика Варлаама.
  • 20 ноября – день памяти преподобного Григория Декаполита.
  • 21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая).
  • 22 ноября – день памяти святого апостола Филимона и тех, кто с ним.
  • 23 ноября — день чествования святителей Амфилохия, епископа Иконийского, и Григория, епископа Акрагантийского.
  • 24 ноября – день памяти святой великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия.
  • 25 ноября — день чествования священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского.
  • 26 ноября – день памяти преподобного Алипия.
  • 27 ноября — день чествования святого великомученика Иакова Персиянина и преподобного Палладия.
  • 28 ноября – день памяти преподобномученика Стефана Нового и мученика Иринарха.
  • 29 ноября — день чествования святых мучеников Парамона и Филумена.
  • 30 ноября – день памяти святого апостола Андрея Первозванного.
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