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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

Менопауза до 40 лет увеличивает риск депрессии и деменции — исследование

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Фото: Unsplash

Женщины, у которых менопауза началась до 40 лет, имеют повышенный риск деменции и депрессии.

Как ранняя менопауза влияет на женщин

Команда ученых Великобритании в рамках проекта ELSA (English Longitudinal Study of Ageing) наблюдала за состоянием 4 700 женщин и 4 300 мужчин, которые в течение нескольких лет проходили когнитивные тесты и отвечали на вопросы о психическом здоровье.

Оказалось, что женщины с ранней менопаузой чаще страдали от когнитивных дисфункций (потери памяти, ориентации в пространстве) и симптомов депрессии, что напрямую связано с риском развития деменции.

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Наиболее уязвимыми оказались те, кто не получал гормональную терапию в первые пять лет после менопаузы.

У мужчин хоть и наблюдалось снижение когнитивных функций с возрастом, уровень депрессивных расстройств был значительно ниже.

Ученые объясняют это тем, что во время менопаузы снижается уровень эстрогена.

Это может приводить к изменениям в структуре мозга, в частности к уменьшению объема гиппокампа — области, ответственной за формирование новых воспоминаний.

Кроме того, в этот период женщины испытывают эмоциональную нестабильность и трудности в выполнении повседневных задач.

Результаты исследования помогают разработать для женщин индивидуальную стратегию, которая будет для них наиболее эффективной.

Способы поддержания психического состояния

Чтобы лучше подготовиться к этому этапу жизни и принять необходимые меры для поддержания своего здоровья, врачи рекомендуют не игнорировать гормональные изменения, а обращаться к медикам.

Своевременная гормональная терапия может снизить риск деменции.

Кроме того, важно соблюдать режим, здоровое питание и физическую активность — все это вместе обеспечит наилучшие результаты.

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Источник: Alzheimer’s & Dementia

Деменция, Депрессия, Мозок, Наукові дослідження
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