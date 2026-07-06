За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 420 российских оккупантов.

Такие данные утром 6 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери личного состава армии РФ на 1594-е сутки полномасштабной войны превысили 1 млн 411 тыс. человек.

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Потери врага на 6 июля 2026 года

личного состава – около 1 411 050 (+1 420) человек;

танков – 12 088 (+7);

боевых бронированных машин – 24 894 (+16);

артиллерийских систем – 45 451 (+63);

РСЗО – 1 917 (+1);

средств ПВО – 1473 (+3);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 833 (+12);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 392 717 (+1 979);

крылатых ракет – 4 850 (+3);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 116 686 (+580);

специальной техники – 4 389 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 594-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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