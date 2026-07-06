Юлия Соколова, выпускающий редактор
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Потери РФ на 6 июля: ликвидировано еще 1420 оккупантов и почти 2 тысячи БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 420 российских оккупантов.
Такие данные утром 6 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери личного состава армии РФ на 1594-е сутки полномасштабной войны превысили 1 млн 411 тыс. человек.
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Потери врага на 6 июля 2026 года
- личного состава – около 1 411 050 (+1 420) человек;
- танков – 12 088 (+7);
- боевых бронированных машин – 24 894 (+16);
- артиллерийских систем – 45 451 (+63);
- РСЗО – 1 917 (+1);
- средств ПВО – 1473 (+3);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 833 (+12);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 392 717 (+1 979);
- крылатых ракет – 4 850 (+3);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 116 686 (+580);
- специальной техники – 4 389 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 594-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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