За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще не менее 1 420 российских оккупантов.

Такие данные утром 6 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери личного состава армии РФ на 1594-е сутки полномасштабной войны превысили 1 млн 411 тыс. человек.

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Потери врага на 6 июля 2026 года

  • личного состава – около 1 411 050 (+1 420) человек;
  • танков – 12 088 (+7);
  • боевых бронированных машин – 24 894 (+16);
  • артиллерийских систем – 45 451 (+63);
  • РСЗО – 1 917 (+1);
  • средств ПВО – 1473 (+3);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 833 (+12);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 392 717 (+1 979);
  • крылатых ракет – 4 850 (+3);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 116 686 (+580);
  • специальной техники – 4 389 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 594-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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